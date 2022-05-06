Лієв Шрайбер приєднався до благодійної організації World Central Kitchen, передає 24 канал. Спершу він готував борщ для переселенців на кордоні в Перемишлі, а потім приїхав до Львова. Там він поспілкувався з психологинею Оленою Коссак про війну та підтримку українців у межах проєкту психологічної допомоги.

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Лієв Шрайбер розповів про мужність українців в ефірі американського шоу

В ефірі американського шоу Morning Joe, актор, який знімався у фільмах "Люди Ікс" та "Французький вісник" насамперед зазначив про силу українського народу.

Коли я опинився всередині України, для мене було неймовірно побачити неймовірну стійкість та мужність українців. Я вважаю, що Путін зробив свою найбільшу помилку,

– сказав він.

За його словами, дії Путіна нагадали усім американцям, що означає ними бути. Крім цього, він "намагався зрозуміти, як ми можемо допомогти українцям, бо не кожен може сісти у літак та полетіти до Львова".

Шрайбер у відео наголосив, що вирішив полегшити процес пожертв тим американцям, які хочуть підтримати Україну. Для цього він став співзасновником організації BlueCheck Ukraine. Він пояснив, що вона приймає ці пожертви, а компанії Ropes & Grey та Integrity Risk перевіряють отримувачів коштів, щоб уникнути шахрайства.

Я знав, що американці хочуть допомогти, але не знають як. Саме тому ми вирішили полегшити для них цей процес і гарантувати, що пожертвувані гроші дійдуть до тих українців, які їх гостро потребують,

– сказав він.

Лієв Шрайбер розповів про мужність українців в ефірі американського шоу: дивіться відео

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Волонтери висловили подяку Шрайберу

Нагадаємо, днями творча команда англомовного спецпроєкту Ukraine24 World створила зворушливий ролик про те, як Шрайбер допомагає Україні боротися з наслідками російської агресії. Таким чином, вони висловили подяку акторові.

У ролику вони зібрали історію волонтерства зірки Голлівуду та його враження від стійкості українців.