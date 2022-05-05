Нещодавно Керрі Фукунага відвідав Харків, де врятував собаку з-під завалів. Згодом він побував у Дніпрі, де вчора росіяни поцілили ракетою в залізничну інфраструктуру.
До слова "Хвороба пропаганди": Керрі Фукунага поділився тим, від чого в нього "вибухає мозок"
Проте Фукунага не втрачає оптимізму, та вже поділився в інстаграм-сторіс дописом волонтерки Анастасії Логутенко. На знімках можна побачити велику команду волонтерів та працівників ресторану, в якому приймали гостей.
"Прекрасно провів вечір і повечеряв із нашою командою у Дніпрі. Дуже дякую Анастасії за 3 години без війни", – написав Фукунага.
Сама ж волонтерка написала, що минулого тижня вони організували спеціальну українську вечерю для їхніх друзів, команди та в першу чергу для них самих.
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Режисер "Бонда" в Україні
- Зазначимо, що режисер приїхав в Україну майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Сталось це другий тиждень березня.
- Чоловік перебуває в Україні з проєктом World Central Kitchen, заснованої у 2010 році знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом. Організація займається забезпеченням харчування після стихійних катастроф. Відтак, команда розвозить гуманітарну допомогу по всій Україні.