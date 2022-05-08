В фейсбуке Олег Сенцов подчеркнул, что многие пострадали от войны. Однако есть и очень много бегающих животных прячутся во фронтовой полосе, передает 24 канал.

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Олег Сенцов показал фото со спасенным котом

"Многие люди страдают от этой войны. Хочется как-то всех защитить, помочь, а еще отомстить за их страдания. Но это не всегда удается. А еще есть животные, растерянные, которых очень много бегает и прячется во фронтовой полосе. Их мирной жизни также пришел конец", – подчеркнул режиссер.

По словам Сенцова, животные также страдают и нуждаются в помощи. Кроме этого, режиссер сообщил, что приютил одного котика, получившего ранение кавычки.

Дома у меня уже живет один такой (усыновленный?) кот, а на нашей базе – пес Паркер. Этого беспризорника с поврежденной лапой передали на попечительство в дружеское подразделение. Украинцы своих не бросают!,

– сказал он.



Олег Сенцов показал фото со спасенным котом / Фото из фейсбука режиссера

"Животные – это часть нашей мирной жизни": реакция сети

В комментариях украинцы выразили поддержку Сенцову. В частности, режиссер Михаил Ильенко пожелал "Победы, здоровье и возвращение к Профессии", а украинская писательница, переводчица, редактор Наталья Малетич напомнила, что украинцы – это сила, и поблагодарила за оборону и защиту как людей, так и зверюшек.

Еще больше комментариев в фейсбуке Сенцова:

"Вы настоящий человек, потому что не спрятались, пошли защищать Украину. Спасибо вам! Возвращайтесь живым домой!"

"И животных тоже жаль. Это часть нашей мирной жизни"

"Паркеру привет"

"Наши котики!"

"Спасибо вам, повезло ухастику!"

"Спасибо за гуманность. Спасибо за защиту нас"

"Берегите себя, господин Олег!"

"Как хорошо, что вы заботитесь еще и о животных. Их тоже жалко".

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"Азовсталь, мы верим!": Олег Сенцов обратился к другу

Напомним, недавно Олег Сенцов обратился к своему побратиму Вальтеру, который находится в "Азовстале" и не выходит на связь.

Вальтер, друг, я знаю, что ты еще там. Я знаю, что ты жив, хотя и на третий день не выходишь на связь. Я знаю, что ты продолжаешь бороться, хоть и давно ранен. Я знаю, что рядом с тобой одни Герои и ты один из них,

– сказал Сенцов.

"Любые слова – это пустота, если ты не можешь помочь, а я не могу тебе сейчас помочь. К тебе сто километров, которые я не в состоянии пройти. Извини", – дополнил он.

Я не верю в чудеса, я верю в людей, которые могут делать невероятное. Вы сделали невероятное. Возможно, ты никогда не прочтешь этот пост, а возможно лайкнешь его через час. Мы не знаем своего будущего,

– написал режиссер.

Режиссер напомнил, что пять лет тому назад Вальтер верил, что Сенцов вернется оттуда, откуда тяжело вернуться. "Сейчас я верю, что ты вернешься оттуда, где ты сейчас. Азовсталь, мы верим!", – подытожил он.

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