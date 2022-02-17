О чем рассказывает фильм "Алькаррас" – победитель Берлинале
Драма "Алькаррас" повествует о семье, которая каждое лето уже много лет зарабатывает на жизнь собиранием персиков в провинции Лейда, селе Алькаррас. Однако когда умирает землевладелец, им приходится выселяться из села. Деревья решают срубить, а вместо них хотят поставить солнечные батареи.
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Главные роли в картине сыграли непрофессиональные актеры: Джорди Пуйоль Дольсет, Анна Отин и Ксения Росет. Кроме того, лента стала первым фильмом в истории на каталонском языке, получившим награду "Золотой медведь".
Режиссер Карла Симон отметила, что сельское хозяйство стало основной причиной, почему она решила снять фильм.
Мои дяди выращивают персики в Алькаррасе, и они, как и многие другие люди, попали в затруднительную ситуацию, потому что в наше время очень тяжело заниматься семейным фермерством. Я хотела, чтобы люди об этом знали,
– дополнила она.
"Алькаррас" 2022: смотрите трейлер фильма
Что известно о других победителях Берлинале
- "Серебряного медведя" получила картина "Фильм писателя" южнокорейского режиссера Хон Сан Су;
- В категории "Лучший сценарий" оказался фильм "Рабие Курназ против Джорджа Буша". А немецкая актриса Мельтем Каптан, сыгравшая Рабие Курназ, получила премию за лучшую роль;
- Лучшим режиссером назвали француженку Клер Дэни, снявшую драму о любовном треугольнике "По обе стороны лезвия".
В этом году Берлинский кинофестиваль продлится на 4 дня дольше – до 20 февраля.
Украина на 72-м Берлинском кинофестивале
В этом году в конкурсе принимало участие 18 фильмов производства 15 стран. Кинофестиваль состоялся также не без участия украинских лент. Фильмы "Клондайк" Марины Эр Горбач, "Терриконы" Тараса Томенко и ORTALAN Наримана Алиева достойно представили Украину. Что о них известно – читайте дальше.
"Клондайк"
На фестивале "Клондайк" представила команда фильма – режиссер Марина Эр Горбач, исполнительница главной роли Оксана Черкашина, продюсеры Мехмет Багадыр Эр и Святослав Булаковский, актеры Олег Щербина и Артур Арамян, кастинг-директор фильма Татьяна Симон и художница по костюмам Виктория Филиппова.
К выступлению присоединились также исполнительный директор Берлинале Мариэтте Рисенбеек и глава секции "Панорама", в которой, собственно, показали фильм, Михаэль Штутц. Он в своей речи назвал "Клондайк" "шедевром и мощным кинематографическим высказыванием".
В центре сюжета – семья, оказавшаяся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки.
"Клондайк": смотрите трейлер
"Терриконы"
Тарас Томенко показал свою картину в конкурсной программе Generation Берлинского кинофестиваля, посвященной фильмам о детях. Секция разделена на две части (по возрасту): Generation Kplus (дети) и Generation 14plus (подростки). Важно знать, что у режиссера Тараса Томенко уже есть награда Best short film программы "Panorama" 51-го Берлинского кинофестиваля за ленту "Тир", а в том году другой украинский режиссер Екатерина Горностай одержала победу в категории Generation 14plus за ленту "Стоп-Земля".
Сюжет фильма
В зоне боевых действий на Донбассе живет 10 тысяч детей, об одной из них – Насте – рассказывает картина Тараса Томенко "Терриконы". Ей 15 лет и она живет в небольшом шахтерском городке Торецк, расположенном на Востоке Украины, который до сих пор находится в "серой зоне". Именно через Торецк проходит линия разграничения, а это значит, что каждый день здесь раздаются выстрелы и взрывы.
Сами терриконы – места событий фильма, которые одновременно служат образами заброшенных человеческих жизней. Детям не остается больше ничего, кроме как жить и любить там, где для других жизни больше нет.
В 2015 году, в новогоднюю ночь дом девочки разрушили три снаряда. Она потеряла отца, надежду и веру в жизнь. Однако, Настя не перестает мечтать о новом доме, собаке и пишет письма Деду Морозу с просьбой вернуть ей папу.
"Терриконы" 2022: смотрите международный трейлер
ORTALAN
ORTALAN стал одним из 19 проектов, которые выбрали среди 295 заявок официального отбора Берлинского копродукционного кинорынка (Berlinale Co-Production Market).
"Берлинский копродукционный кинорынок – одна из крупнейших площадок в мире для поиска международных партнеров, которые присоединятся к совместному производству. Я рад, что ORTALAN попал в официальный отбор кинорынка. Это дает возможность привлечь к проекту широкое внимание потенциальных партнеров. Вообще это важный и необходимый этап работы над фильмом, ведь именно сейчас мы закладываем фундамент для дальнейшей реализации потенциала работы», – прокомментировал режиссер ORTALAN Нариман Алиев.
ORTALAN – историческая драма о депортации крымскотатарского народа. События фильма происходят в Крыму в мае 1944 года. Юноша Исмаил, вернувшись с гор, встречает свою деревню опустевшей. Растерянный, он отправляется на поиски родных и ответов.
ORTALAN: смотрите ролик