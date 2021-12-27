О Тринити и Нео, прыжках и новых ощущениях: интервью с Керри-Энн Мосс о съемках "Матрицы 4"

Премьера четвертой "Матрицы" состоялась недавно – 22 декабря. С каждым днем зрители все больше обсуждают новую картину, считая ее очень ностальгической. Редакция Кино 24 презентует эксклюзивное интервью с Керри-Энн Мосс, в котором она рассказала о съемках "Матрицы", отношениях с Нео и новых впечатлениях от фильма.

Керри-Энн Мосс сыграла главную роль Тринити – девушка-хакер, которая работает на террориста Морфеуса. Она всегда одета в черный латекс и в совершенстве владеет боевым искусством.

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Интервью с Керри-Энн Мосс о съемках "Матрицы: Воскрешение"

Что для вас значило вернуться в мир "Матрицы"?

Я была очень тронута этой возможностью – снова сыграть роль Тринити и вернуться к "Матрице". Лана впервые мне говорила об этом, когда мы разговаривали по телефону. Я никогда в жизни не подумала бы, что у меня будет этот телефонный звонок. Я была настолько взволнована, что мне снова придется вернуться в этот мир, в это творческое пространство, в общество с Киану, к той дружбе, что у нас сохранилась. Я не могу передать словами, насколько я поражена возможностью снова сыграть вместе с Нео. Мы все в восторге. Я так рада, что мир снова увидел этот фильм. Я очень счастлива, что снова начну те разговоры о фильме, как в первый раз. Одна из особенностей, которая мне очень нравится в "Матрице 4", – это разнообразные темы, которые Лана поднимает в своем творчестве. Это заставляет думать, взглянуть на некоторые вещи с другой стороны, побуждает задавать вопросы, над которыми раньше вы не задумывались. Это, бесспорно, не просто фильм. Поэтому да, я была в восторге, вернувшись к роли.

Кадр из фильма "Матрица" / Фото из Кинориума

Что значит восстановить, пожалуй, одну из самых знаковых, романтических пар в истории кино на том этапе, на котором вы сейчас с Киану? Что вы привнесли в персонаж Тринити такого, чего, возможно, не внесли в первый фильм "Матрицы"?

Я думаю, что я была очень наивной тогда, в 30 лет. Я была зрелой, но не очень. Сегодня у меня есть жизненный опыт и я вижу, как все на самом деле. Когда я снова снималась в фильме, у меня возникло ощущение, что я буквально осуществляю творческое желание Ланы Вачовски. Как будто мой персонаж – это продолжение ее – это такая честь для меня сделать это. Я знаю, что делала это раньше, но не осознавала этого. Я не понимала. Я знала, что мы связаны. Даже, когда я снималась в первых эпизодах "Матрицы", я услышала, как она разговаривает со мной в моем сознании, прямо посреди сцены. А еще на этот раз я действительно почувствовала, как она видит Тринити и Нео – с такой большой любовью.

Кадр из фильма "Матрица" / Фото из Кинориума

Я очень глубоко к этому отношусь. Я один раз видела фильм и была очень тронута. Это довольно трудно – смотреть на себя в какой-то роли. Я становлюсь старше и все больше обращаю внимание на такие мелочи. Хотя, даже когда я была молодой, это было трудно. Но я была действительно тронута фильмом. Я несколько раз плакала в тех местах, где я знала эту историю, я была там, я ее снимала. И эта эмоция прошла через меня. Это было безумно. И это настоящий признак Ланы, не только ее дара в рассказе историй, но и ее дара в редактировании, музыке и наложении всего этого. Думаю, когда я была моложе, я этого не понимала. Я просто пошла в кино и просмотрела его. Теперь я понимаю все эти нюансы. Ее способности и команда, они настолько блестящие и креативные, что я просто не могу поверить, что я оказалась среди таких творческих личностей.

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Красиво. Вы начали делать много трюков в первом фильме. Ходят слухи, что вы боитесь высоты, но очевидно, что ваша героиня не боится. Как вы в прямом и переносном смысле делаете их в этом фильме?

Да, это точно было ярко. Я должна сказать, что даже если мне бы не нравилась высота, я стараюсь преодолевать свой страх. И поэтому я взялась за это. Конечно, я тренировалась. Мы тренировались делать небольшие прыжки, у меня была замечательная команда, которая поддерживала меня в этом.

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И я это сделала. Я собрала их вокруг себя и сказала: "Я мама. У меня трое детей. И я так сильно хочу сделать этот трюк, и я собираюсь сделать это, но я хочу, чтобы вы знали: мне нужно доверять вам". Это было довольно трогательно.

А потом я провела много времени в глубокой медитации. Визуализировала это. У меня был номер в отеле Сан-Франциско, и я просто представляла этот трюк снова и снова. Я успокаивала себя. Я верила, что все будет в порядке. Ну, мы делали это в течение нескольких дней. Это был яркий момент в моей жизни.

Я сидела за кухонным столом со своим мужем, когда мы работали, и он говорит: "Ты правда думаешь, что сделаешь это?" И я сказала: "О да. Я ни за что не откажусь от этого." А он мне: "Вау, ладно. Я уверен, что ты можешь, но на самом деле?" И я говорю: "Если я этого не сделаю в конце своей жизни, я действительно об этом пожалею. Я не хочу этого сожаления. Я хочу знать, когда я стану старой леди, что я сделала это".

Кадр из фильма "Матрица" / Фото из Кинориума

И вы это сделали!

И вообще, весь процесс был таким забавным. Я думаю об этом и знаю, что нет никого лучше, с кем бы я предпочла держаться за руки, чем Киану. И что он и я должны были сделать это вместе, и иметь свой личный опыт в этом, потому что это было напряженно. И вся команда... Я имею в виду всех людей, которые помогли выполнить этот трюк. У меня есть замечательная фотография всех нас, всей команды. И все эти люди были так тронуты. Это круто.

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