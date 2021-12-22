Интересно, что Warner Bros. презентовала трейлер и название ленты "Матрица: Воскрешение" на CinemaCon 2021 в июле 2021 года. Гости киновыставки стали первыми, кто увидел трейлер.
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Редакция Кино 24 собрала важнейшие факты об одной из самых громких и долгожданных премьер декабря 2021 года – "Матрица: Воскрешение".
1. Необычный тизер четвертой части истории о Нео
Но вскоре, 7 сентября 2021 года, кинокомпания Warner Bros. опубликовала интерактивный тизер к новой части "Матрицы: Воскрешение". Уникальный тизер восхитил поклонников франшизы. В твитер-посте пользователям сети рекомендуют посетить сайт фильма, где теперь для каждого доступна возможность осуществить тот же, особый выбор Нео – выбрать загадочную таблетку сна или реальности. Интерактивное видео доступно исключительно на сайте.
Чем интересен тизер "Матрицы"
Выбрав свою пилюлю, вам сгенерируют видео из 180 тысяч вариантов – но каждый будет в реальном времени. Похоже, авторы действительно постарались, так как благодаря такому подходу к зрителю каждый может почувствовать себя в роли главного героя – Нео, почувствовать себя избранным героем со сцены первого фильма франшизы 1999 года. Словно сквозь сон, в тизере все же можно увидеть некоторые кадры из будущей ленты.
"Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите тизер фильма
2. Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" набрал 8 миллионов просмотров за первые 6 часов
Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" был опубликован в сети на официальном канале кинокомпании Warner Bros. в ютубе 9 сентября 2021 года.
Чем поразил трейлер поклонников франшизы "Матрица"
Премьеру трейлера ждали свыше 3 тысяч поклонников. Трейлер начинается с терапевтического разговора Нео (Киану Ривз) с психиатром, роль которого исполняет Нил Патрик Харрис. Вероятно, события в будущем фильме будут происходить раньше событий оригинального первого фильма "Матрица" 1999 года или в другой реальности самой программы матрицы.
Мы увидели встречу Нео с Тринити и молодым Морфеем, но они не знают друг друга и не знают Нео.
Интересна аллегория зеркала и ссылка на книгу "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэролла о путешествии в альтернативную реальность через кроличью нору. Также мы познакомились с новой героиней, за которой будет следовать Нео, чтобы вернуться обратно в Матрицу. Похоже последние события третьего фильма франшизы перенесли героя в ловушку обыденности.
Естественно, что все те кадры происходят в сопровождении настоящего экшна – прыжки с многоэтажных домов и "стилевые" перестрелки.
"Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите трейлер фильма
3. "Матрица: Воскрешение" получила рейтинг R за насилие и нецензурную лексику
Американская ассоциация (Motion Picture Association) выдала "взрослый" прокатный рейтинг R четвертой части культовой франшизы "Матрица". Рейтинг R означает, что зрителей младше 17-ти лет будут допускать к просмотру только в сопровождении родителей или взрослого опекуна. Напомним, с таким же ограничением выходили и предыдущие части кинофраншизы.
4. Актеры фильма "Матрица: Воскрешение"
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграли свои роли Нео и Тринити. Также в фильме сыграли такие актеры:
- Яхья Абдул-Матин II;
- Приянка Чопра Джонас;
- Джонатан Грофф;
- Нил Патрик Харрис;
- Джессика Хенвик;
- Кристина Риччи;
- Тельма Хопкинс;
- Эрендира Ибарра;
- Тоби Онвумере;
- Макс Римельт;
- Брайан Дж. Смит;
- Джада Пинкетт Смит.
- Майкл И. Соммерс
5. На съемках новой "Матрицы" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс десятки раз прыгали с небоскреба
В фильме "Матрица: Воскрешение" есть момент, когда Нео и Тринити прыгают с небоскреба. В одном из интервью Киану Ривз упомянул, что они с Керри-Энн Мосс выполняли этот трюк сами. В шоу Стивена Кольбера Ривз рассказал, как все было.
6. Легендарная пара: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс поразили выходом на премьере "Матрицы-4"
На официальной премьере ленты в Сан-Франциско состоялась "зеленая" дорожка, на которой шагали главные герои культовой киноленты. Как выглядели актеры и чем поразили поклонников – читайте в материале Кино 24.