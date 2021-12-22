Интересно, что Warner Bros. презентовала трейлер и название ленты "Матрица: Воскрешение" на CinemaCon 2021 в июле 2021 года. Гости киновыставки стали первыми, кто увидел трейлер.

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Редакция Кино 24 собрала важнейшие факты об одной из самых громких и долгожданных премьер декабря 2021 года – "Матрица: Воскрешение".

1. Необычный тизер четвертой части истории о Нео

Но вскоре, 7 сентября 2021 года, кинокомпания Warner Bros. опубликовала интерактивный тизер к новой части "Матрицы: Воскрешение". Уникальный тизер восхитил поклонников франшизы. В твитер-посте пользователям сети рекомендуют посетить сайт фильма, где теперь для каждого доступна возможность осуществить тот же, особый выбор Нео – выбрать загадочную таблетку сна или реальности. Интерактивное видео доступно исключительно на сайте.

Важно. Над фильмом работала в качестве режиссера только Лана Вачовски. На съемки ленты ее вдохновила последовательная потеря нескольких близких людей. Лили Вачовски решила принять участие в работе со сценарием только над некоторыми моментами.

Чем интересен тизер "Матрицы"

Выбрав свою пилюлю, вам сгенерируют видео из 180 тысяч вариантов – но каждый будет в реальном времени. Похоже, авторы действительно постарались, так как благодаря такому подходу к зрителю каждый может почувствовать себя в роли главного героя – Нео, почувствовать себя избранным героем со сцены первого фильма франшизы 1999 года. Словно сквозь сон, в тизере все же можно увидеть некоторые кадры из будущей ленты.

"Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите тизер фильма

Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам. 2. Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" набрал 8 миллионов просмотров за первые 6 часов Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" был опубликован в сети на официальном канале кинокомпании Warner Bros. в ютубе 9 сентября 2021 года. Чем поразил трейлер поклонников франшизы "Матрица" Премьеру трейлера ждали свыше 3 тысяч поклонников. Трейлер начинается с терапевтического разговора Нео (Киану Ривз) с психиатром, роль которого исполняет Нил Патрик Харрис. Вероятно, события в будущем фильме будут происходить раньше событий оригинального первого фильма "Матрица" 1999 года или в другой реальности самой программы матрицы. Мы увидели встречу Нео с Тринити и молодым Морфеем, но они не знают друг друга и не знают Нео. Интересна аллегория зеркала и ссылка на книгу "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэролла о путешествии в альтернативную реальность через кроличью нору. Также мы познакомились с новой героиней, за которой будет следовать Нео, чтобы вернуться обратно в Матрицу. Похоже последние события третьего фильма франшизы перенесли героя в ловушку обыденности. Естественно, что все те кадры происходят в сопровождении настоящего экшна – прыжки с многоэтажных домов и "стилевые" перестрелки. "Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите трейлер фильма