Цікаво, що Warner Bros. презентувала трейлер і назву стрічки "Матриця: Воскресіння" на CinemaCon 2021 у липні 2021 року. Гості кіновиставки стали першими, хто побачив трейлер.

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Редакція Кіно 24 зібрала найважливіші факти про одну із найгучніших та довгоочікуваних прем'єр грудня 2021 року – "Матриця: Воскресіння".

1. Незвичний тизер четвертої частини історії про Нео

Але вже невдовзі, 7 вересня 2021 року, кінокомпанія Warner Bros. опублікувала інтерактивний тизер до нової частини "Матриці: Воскресіння". Унікальний тизер захопив шанувальників франшизи. У твітер-дописі користувачам мережі рекомендують відвідати сайт фільму, де тепер для кожного є доступною можливість здійснити той самий, особливий вибір Нео – обрати загадкову пігулку сну чи реальності. Інтерактивне відео доступне виключно на сайті.

Важливо. Над фільмом працювала у якості режисера лише Лана Вачовскі. На зйомки стрічки її надихнула послідовна втрата декількох близьких людей. Лілі Вачовскі вирішила взяти участь лише над деякими моментами у сценарії.

Чим цікавий тизер "Матриці" Обравши свою пігулку, вам згенерують відео із 180 тисяч варіантів – але кожен буде в реальному часі. Схоже, автори справді постарались, адже завдяки такому підходу до глядача – кожен може відчути себе в ролі головного героя – Нео, відчути себе обраним героєм зі сцени першого фільму франшизи 1999 року. Наче крізь сон, у тизері все ж можна побачити деякі кадри з майбутньої стрічки. "Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться тизер фільму Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам. 2. Трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" набрав 8 мільйонів переглядів за перші 6 годин Трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" був опублікований у мережі на офіційному каналі кінокомпанії Warner Bros. у ютубі 9 вересня 2021 року.