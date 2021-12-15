За словами Рівза, зйомки велися на даху хмарочоса висотою у 46 поверхів. Зробити все за допомогою комп'ютерної графіки було неможливо, режисерка Лана Вачовскі хотіла, щоб сцена виглядала природно. Довелося вдатися до страховки.
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Це Лана Вачовскі, це "Матриця", вам потрібне природне світло і ви хочете, щоб все виглядало по-справжньому. Тобто, звісно, страховка. Ми з Керрі-Енн взялися за руки і зробили крок з даху,
– розповів Кіану Рівз.
Актор зазначив, що команда хотіла зняти все вранці, поки є гарне світло. На це пішло два дні та біля 19 чи 20 дублів. Рівз додав, що стрибати з хмарочоса було страшно лише перший раз.
Потім уже не можеш думати про страх. Ти не намагаєшся відгородитися від страху, а приймаєш його, поглинаєш. А потім просто стоїш там і робиш свою справу. Так ми й робили,
– прокоментував актор роботу над трюком.
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У розмові з Entertainment Weekly Рівз зазначав, що трюк зі стрибком був абсолютно безпечним. Актор не вдавався у деталі того, як його зроблено технічно, але згадував, що постановнику трюків Скотту Роджерсу довелося ретельно все розпланувати.