По словам Ривза, съемки велись на крыше небоскреба высотой в 46 этажей. Сделать все с помощью компьютерной графики было невозможно, режиссер Лана Вачовски хотела, чтобы сцена выглядела естественно. Пришлось прибегнуть к страховке.

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Это Лана Вачовски, это "Матрица", вам нужен естественный свет и вы хотите, чтобы все выглядело по-настоящему. То есть, конечно, страховка. Мы с Кэрри-Энн взялись за руки и шагнули с крыши,

– рассказал Киану Ривз.

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Актер отметил, что команда хотела снять все утром, пока есть хороший свет. На это ушло два дня и около 19 или 20 дублей. Ривз добавил, что прыгать с небоскреба было страшно лишь первый раз.

Потом уже не можешь думать о страхе. Ты не пытаешься отгородиться от страха, а принимаешь его, поглощаешь. А потом просто стоишь там и делаешь свое дело. Так мы и делали,

– прокомментировал актер работу над трюком.

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В разговоре с Entertainment Weekly Ривз отмечал, что трюк с прыжком был абсолютно безопасным. Актер не вдавался в детали того, как он сделан технически, но вспоминал, что постановщику трюков Скотту Роджерсу пришлось тщательно все распланировать.

Напомним, что в украинский прокат "Матрица: Воскрешение" выйдет 21 декабря 2021 года.