О войне на Донбассе: украинский фильм Наталки Ворожбит вошел в лонг-лист Оскара

Украинская кинолента режиссера Наталки Ворожбит под названием "Плохие дороги" попала в лонг-лист премии Оскар в категории "Международный полнометражный фильм". В общей сложности в лонг-листе – 93 фильма со всего мира, однако попадет ли лента в список 15 номинантов шорт-листа – объявят уже 21 декабря.

Лонг-лист премии Оскар объявили накануне, однако Ворожбит или другие участники съемочной команды еще не отреагировали на успех в сети. Надеемся, что кинолента сможет вырваться из 93-х фильмов лонг-листа в 15 лучших в шорт-листе, а впоследствии – и на главную номинацию Оскара "Международный полнометражный фильм".

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Сюжет фильма "Плохие дороги"

Драматическая лента повествует о войне на Донбассе, где военные и мирные жители находятся по разные стороны линии разграничения. Все истории были списаны с реальных историй людей, собранных предварительно на Востоке Украины. В четырех новеллах Наталья Ворожбит описала, какой может быть любовь, вера или ненависть во время войны. Главные роли исполнили Игорь Колтовский и Андрей Лелюх.

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Мировая премьера украинской драмы прошла в программе Международной недели кинокритиков 77-го Венецианского кинофестиваля. Там же "Плохие дороги" признали лучшим в категории "Самый инновационный фильм".

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