Загалом у лонг-листі – 93 фільми з усього світу, проте чи потрапить українська стрічка у список 15 номінантів шорт-листа – оголосять уже 21 грудня. Лонг-лист премії Оскар оголосили напередодні, проте Ворожбит чи інші учасники знімальної команди ще не відреагували на успіх в мережі.
Маємо надію, що кінострічка зможе вирватись із 93-х фільмів лонг-листа у п'ятнадцятку найкращих в шорт-листі, а згодом – і в головній номінації Оскара "Міжнародний повнометражний фільм".
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Сюжет фільму "Погані дороги"
Драматична стрічка розповідає про війну на Донбасі, де військові та мирні жителі перебувають по різні сторони лінії розмежування. Усі історії були "списані" з реальних історій людей, зібраних попередньо на Сході України. У чотирьох новелах Наталка Ворожбит описала, яким може бути кохання, віра чи ненависть у час війни. Головні ролі виконали Ігор Колтовський та Андрій Лелюх.
Світова прем'єра української драми відбулася у програмі Міжнародного тижня кінокритиків 77-го Венеціанського кінофестивалю. Там же "Погані дороги" визнали найкращим у категорії "Найбільш інноваційний фільм".
До слова Україна висунула на Оскар фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги"
"Погані дороги" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн