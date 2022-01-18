О жизни детей Донбасса: фильм "Терриконы" стал участником Берлинского кинофестиваля
Источник:сайт Госкино
Лента украинского режиссера Тараса Томенко "Терриконы" стала участником 72-го Берлинского кинофестиваля. Фильм отобран в конкурсную программу Берлинале Generation Kplus. О чем рассказывает лента – читайте на Кино 24.
Фильм "Терриконы" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино, о чем указано на сайте ведомства. Сам, уже 72-й, Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года, его возглавит режиссер, сценарист и продюсер М. Найт Шьямалан.
Не пропустите Реальные казино, которые показали в лучших фильмах про покер
Сюжет ленты о Донбассе "Терриконы"
Это непростая история детей, которые видят войну не через экран телевизора, а воочию. Она прямо здесь, за окнами их домов и у них во дворе, где и проходит их детство. Война забрала у них родителей и близких, они страдают от обстрелов, и им не остается больше ничего, кроме, как жить и любить там, где для других жизни больше нет. Сами терриконы – места событий ленты, которые одновременно являются образами брошенных человеческих жизней.
Постер фильма "Терриконы" / Фото с сайта Госкино
Фильм рассказывает историю главной героини – Насти. Ей 15 лет и она живет в небольшом шахтерском городке Торецк, который расположен на Востоке Украины и до сих пор находился в "серой зоне". Именно через Торецк пролегает линия разграничения, а это значит, что каждый день здесь раздаются выстрелы и взрывы.
Настя страдает от посттравматического синдрома вследствие того, что в новогоднюю ночь в 2015 году ее дом был разрушен тремя снарядами. От мира Настя прячется в виртуальной реальности: она живет музыкой из интернета и набирается надежды из сети. Школа, которую девочка посещает лишь изредка, расположена на расстоянии всего 800 метров от позиций террористов и неоднократно становилась мишенью российских войск.
Кадр из фильма "Терриконы" / Фото с сайта Госкино