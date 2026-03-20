Старый украинский сериал, который завирусился в сети

Все чаще в соцсетях обсуждают украинские сериалы. Ажиотаж вызывают не только новые ленты, но и те, премьера которых состоялась уже давно. В частности, сейчас в тредсе есть немало упоминаний о сериале "Обещание Богу".

Он вышел на экраны еще 2 года назад, а одну из главных ролей сыграл Юрий Филипенко, который погиб на войне. Больше о сериале – рассказываем далее в материале 24 Канала.

О чем сериал "Обещание Богу"?

Главная героиня – успешная телеведущая Стася, которая узнает, что известна от известного футболиста. Но впоследствии становится известно, что любимый изменил ей с лучшей подругой. Девушка опустошена предательством родных людей, поэтому решает не рассказывать Марку о ребенке. Она рожает, воспитывает сына и встречает мужчину, с которым строит счастливую жизнь. Но однажды мир переворачивается с ног на голову – у сына Стаси диагностируют заболевание крови – лейкоз. Это заставляет ее раскрыть тайны прошлого и обратиться за спасением к мужчине, который когда-то разбил сердце.

Ни отец, ни мать Артема не могут быть его донором. Спасти мальчика может только пуповинная кровь его брата или сестры. Для этого Марку и Стасе надо родить еще одного общего ребенка. Так борьба за жизнь Артема превращается в испытание для всех, кто его любит.

Эта история состоит из 24 серий и ее уже можно посмотреть бесплатно в ютубе.

"Обещание Богу": смотрите онлайн 1 серию

Кто сыграл в сериале "Обещание Богу"?

Футболиста Марка и биологического отца Артема сыграл Юрий Филипенко , который погиб на войне в июне 2025 года.

, который погиб на войне в июне 2025 года. Стася – тележурналистка, мама Артема и Богдана, которого родила для спасения старшего сына, – Валерия Ходос .

. Зоряна – бывшая лучшая подруга Стаси и жена Марка – Светлана Гордиенко .

. Илья – муж Стаси и приемный отец Артема – Сергей Радченко .

. Артем – сын Стаси и Марка – Никита Балев .

. Богдан – младший сын Стаси и Марка – Иван Мерзляков.

