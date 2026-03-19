Сегодня о просмотре этой ленты стоит забыть, ведь в ленте снимались актеры из России, часть из которых открыто поддерживает войну и путинский режим. Зато предлагаем достойную альтернативу для вечернего просмотра – сериал "Поймать Кайдаша". В материале 24 Канала рассказываем, почему эта лента точно стоит вашего внимания.

Какой украинский сериал избавит вас от всех забот?

"Поймать Кайдаша" – один из самых успешных украинских сериалов последних лет. Он стал настоящим прорывом и в значительной степени изменил отношение зрителей к отечественному сериальному производству. Это 12 эпизодов качественного юмора, жизненных ситуаций, хорошо знакомых украинцам, и яркой актерской игры.

Премьера сериала состоялась в 2020 году, однако до сих пор он остается среди самых популярных в Украине. В ленте сыграли Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Дарья Федина, Виктор Жданов и Ирина Мак. Продюсером и сценаристом проекта стала Наталья Ворожбит.

Сюжет создан по мотивам повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого, однако адаптирован к современным украинским реалиям.

О чем сюжет сериала "Поймать Кайдаша"?

Сериал "Поймать Кайдаша" рассказывает об украинской семье Кайдашей и ежедневных бытовых проблемах, с которыми они сталкиваются. Мария Кайдашиха и Омелько Кайдаш – родители сыновей Карпа и Лаврины. Оба находят любовь и создают собственные семьи: Карп женится на Мотре, а Лаврин – с Мелашкой.

Между всеми членами семьи постоянно возникают конфликты, которые постепенно перерастают в настоящее противостояние поколений.

Это история, заставляющая одновременно и смеяться, и сопереживать, и задумываться над тем, что на самом деле важно в семье.

Будет ли 2 сезон сериала "Поймать Кайдаша"?

Часто возникает вопрос, будет ли второй сезон сериала, на который так ожидают поклонники. Однако актеры и сценаристка проекта Наталья Ворожбит неоднократно подчеркивали: продолжение не планируется.

Поэтому поклонникам остается снова и снова возвращаться к любимой истории, просматривая сериал в свободном доступе на YouTube.