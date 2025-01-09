Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Reuters. Этот район является одним из самых известных в мире, ведь именно здесь расположен театр Dolby – место проведения церемонии вручения кинопремии Оскар.

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В Голливуде перенесли объявление номинантов Оскара: что произошло

Из-за масштабных лесных пожаров, которые приближаются к Голливудскому бульвару и знаменитой Аллее славы, руководство Американской академии киноискусств приняло решение о переносе объявления номинантов на нынешнюю церемонию вручения премии Оскар. Пожары, которые угрожают ключевым районам Голливуда, включая территории вблизи основных культурных и исторических памятников, заставили организаторов скорректировать график важных событий.

В частности, запланированную на 11-12 января церемонию вручения Critics Choice Awards, которую считают одной из главных премий перед Оскаром, также было отложено на две недели. Учитывая текущую ситуацию, организаторы заявили, что церемония теперь состоится позже, что стало необходимым шагом для безопасности участников и учета непредсказуемых обстоятельств, вызванных стихией.

Что касается объявления номинантов на Оскар, то теперь оно состоится на два дня позже, и это будет осуществлено не ранее 19 января. Это решение стало вынужденным шагом, поскольку чрезвычайные ситуации и опасность для человеческих жизней и имущества ставят на паузу важные культурные события, имеющие глобальное значение.

Что происходит в Голливуде сегодня

Лесные пожары, вызванные низкой влажностью и сильными порывами ветра, охватили несколько районов Калифорнии, нанося значительный ущерб и вызывая серьезные трудности в борьбе с огнем. Пожары продолжают активно распространяться из-за отсутствия достаточного количества воды в городских системах, что затрудняет работу спасателей. Сильные порывы ветра только усугубляют ситуацию, способствуя еще более быстрому распространению огня.

Особенно критическая ситуация складывается на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, где огонь уничтожил более 20 гектаров земли, а общая площадь, охваченная пожарами, составляет 406 гектаров. Это является серьезной угрозой для многих жилых районов, а также для важных культурных объектов, таких как театр Dolby, где проходит церемония вручения кинопремии Оскар.

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В связи с опасностью, более 100 тысяч человек были эвакуированы из разных районов, в частности из Итона, Херста и престижного района Пасифик Палисейдс, где проживают многие знаменитости. Среди эвакуированных есть известные актеры и деятели кино, в частности Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Джеймс Вудс, Мария Шрайвер и другие. Эти эвакуации стали необходимыми для обеспечения безопасности жителей и гостей этих районов, поскольку огонь приближается к жилым зонам.

Власти продолжают работать над минимизацией ущерба, мобилизуя спасательные силы и оказывая помощь пострадавшим, однако ситуация остается напряженной из-за масштабности стихийного бедствия.