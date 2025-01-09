Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Reuters. Цей район є одним із найбільш відомих у світі, адже саме тут розташований театр Dolby – місце проведення церемонії вручення кінопремії Оскар.

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В Голлівуді перенесли оголошення номінантів Оскара: що сталося

Через масштабні лісові пожежі, які наближаються до Голлівудського бульвару та знаменитої Алеї слави, керівництво Американської академії кіномистецтв ухвалило рішення про перенесення оголошення номінантів на цьогорічну церемонію вручення премії Оскар. Пожежі, які загрожують ключовим районам Голлівуду, включаючи території поблизу основних культурних та історичних пам'яток, змусили організаторів скоригувати графік важливих подій.

Зокрема, заплановану на 11-12 січня церемонію вручення Critics Choice Awards, яку вважають однією з головних премій перед Оскаром, також було відкладено на два тижні. Враховуючи поточну ситуацію, організатори заявили, що церемонія тепер відбудеться пізніше, що стало необхідним кроком для безпеки учасників та врахування непередбачуваних обставин, спричинених стихією.

Що стосується оголошення номінантів на Оскар, то тепер воно відбудеться на два дні пізніше, і це буде здійснено не раніше 19 січня. Це рішення стало вимушеним кроком, оскільки надзвичайні ситуації та небезпека для людських життів і майна ставлять на паузу важливі культурні події, що мають глобальне значення.

Що відбувається у Голлівуді сьогодні

Лісові пожежі, спричинені низькою вологістю та сильними поривами вітру, охопили кілька районів Каліфорнії, завдаючи значної шкоди та викликаючи серйозні труднощі в боротьбі з вогнем. Пожежі продовжують активно поширюватися через відсутність достатньої кількості води в міських системах, що ускладнює роботу рятувальників. Сильні пориви вітру тільки посилюють ситуацію, сприяючи ще швидшому розповсюдженню вогню.

Особливо критична ситуація складається на Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі, де вогонь знищив понад 20 гектарів землі, а загальна площа, охоплена пожежами, становить 406 гектарів. Це є серйозною загрозою для багатьох житлових районів, а також для важливих культурних об'єктів, таких як театр Dolby, де проходить церемонія вручення кінопремії Оскар.

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У зв'язку з небезпекою, понад 100 тисяч людей було евакуйовано з різних районів, зокрема з Ітона, Херста та престижного району Пасіфік Палісейдс, де проживають багато знаменитостей. Серед евакуйованих є відомі актори та діячі кіно, зокрема Джеймі Лі Кертіс, Менді Мур, Джеймс Вудс, Марія Шрайвер та інші. Ці евакуації стали необхідними для забезпечення безпеки мешканців і гостей цих районів, оскільки вогонь наближається до житлових зон.

Влада продовжує працювати над мінімізацією шкоди, мобілізуючи рятувальні сили та надаючи допомогу постраждалим, однак ситуація залишається напруженою через масштабність стихійного лиха.