После смерти Хейден Панеттьери пропало обручальное кольцо от Владимира Кличко

В истории, связанной со смертью Хейден Панеттьери, появилась еще одна тревожная деталь. После смерти актрисы ее близкие не могут найти обручальное кольцо, которое ей когда-то подарил Владимир Кличко. И речь идет не просто о дорогом украшении, а о вещи, которую Панеттьери хранила годами после окончания их отношений.

По данным usmagazine, родственники и друзья актрисы подозревают, что украшение могло пропасть в последние дни ее жизни. Издание ссылается на источник из окружения Панеттьери, однако официального подтверждения этих подозрений пока нет.

Обручальное кольцо могло стоить до полумиллиона долларов

Панеттьери и Кличко были вместе с перерывами с 2009 по 2018 год, а в 2013-м объявили о помолвке. У пары есть общая дочь Кая, которой сейчас 11 лет.



Хейден Панеттьери и Владимир Кличко / Фото из открытых источников



Именно тогда актриса получила от украинского боксера массивное обручальное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки. По оценкам СМИ того времени, его стоимость могла достигать 500 тысяч долларов.

Причем это было не просто украшение, которое Панеттьери выбрала из каталога. Актриса рассказывала, что лично работала с Montblanc над дизайном: ей показывали эскизы, она вносила изменения, пока не получила именно то кольцо, которое хотела. Поэтому после разрыва с Кличко она не избавилась от обручального кольца, а хранила его как личную вещь.

Близкие считают, что украшение могли унести

По словам источника Us Weekly, обручальное кольцо сейчас не могут найти.

Обручальное кольцо Хейден от Влада, которое она хранила все это время, исчезло, – заявил инсайдер.

Близкие актрисы предполагают, что украшение мог взять кто-то из людей, которые находились рядом с ней незадолго до смерти. Источник также утверждает, что в последние дни жизни Панеттьери кто-то якобы сдавал часть ее вещей в ломбард.

Это пока лишь версия окружения актрисы. Представители Панеттьери публично ситуацию с обручальным кольцом не комментировали.

Ранее мать актрисы говорила об исчезновении других вещей

И эта история возникла не совсем на пустом месте. За месяц до появления информации об обручальном кольце мать Панеттьери Лесли Фогель заявила The New York Times, что бывший партнер дочери Брайан Хикерсон якобы сдавал в ломбард часть ее имущества, в частности винтажную гитару. Сам Хикерсон публично это заявление не комментировал.

Ранее уже обсуждали что Семья актрисы не может решить вопрос, касающийся ее имущества.