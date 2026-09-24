Как сообщает Page Six со ссылкой на отчет коронера округа Гринвилл, родители звезды – Лесли Фогель и Скип Панеттьери – не смогли договориться, кому должны передать украшения дочери.

Во время вскрытия с актрисы сняли небольшие серьги-гвоздики и занесли их в список ее личных вещей.



Хейден Панеттьери с родителями и братом / Фото F. Micelotta



После этого один из родителей попросил отправить украшения в Северную Каролину, другой – в Калифорнию. В итоге сотрудники коронера решили не отдавать серьги никому, пока семья сама не придет к согласию.

Что известно о смерти актрисы

Хейден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года. Ее нашли без сознания в арендованном доме Airbnb в Гринвилле, штат Южная Каролина. Актрисе было 36 лет.

Согласно отчету коронера, причиной смерти стали токсические эффекты фентанила и нескольких других веществ и лекарств. Смерть признали несчастным случаем.

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Незадолго до появления информации о споре семья и друзья Панеттьери провели в Малибу церемонию памяти. Среди гостей были ее коллега по сериалу "Нэшвилл" Конни Бриттон, Пэрис Хилтон, Руби Роуз и другие знаменитости.

И пока близкие продолжают переживать утрату, вопрос о личных вещах актрисы, похоже, еще предстоит решать отдельно.

К слову, недавно объявили официальную причину смерти Хейден Панеттьери.