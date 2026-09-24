Як повідомляє Page Six із посиланням на звіт коронера округу Грінвілл, батьки зірки – Леслі Фогель і Скіп Панеттьєрі – не змогли домовитися, кому мають передати прикраси доньки.

Під час розтину з акторки зняли невеликі сережки-гвоздики та зареєстрували їх серед її особистих речей.



Гейден Панеттьєрі з батьками та братом / Фото F. Micelotta



Після цього один із батьків попросив надіслати прикраси до Північної Кароліни, інший – до Каліфорнії. У підсумку співробітники коронера вирішили не віддавати сережки нікому, поки родина сама не дійде згоди.

Що відомо про смерть акторки

Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року. Її знайшли без свідомості в орендованому будинку Airbnb у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Акторці було 36 років.

Згідно зі звітом коронера, причиною смерті стали токсичні ефекти фентанілу та кількох інших речовин і медикаментів. Смерть визнали нещасним випадком.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Незадовго до появи інформації про суперечку родина та друзі Панеттьєрі провели в Малібу церемонію пам'яті. Серед гостей були її колега по "Нешвіллу" Конні Бріттон, Періс Гілтон, Рубі Роуз та інші знаменитості.

І поки близькі продовжують переживати втрату, питання особистих речей акторки, схоже, ще доведеться вирішувати окремо.

До слова, нещодавно оголосили офіційну причину смерті Гейден Панеттьєрі.