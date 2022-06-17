"Очень странные дела 4": Джейми Бауэр превращается в Векну – чрезвычайное видео из гримерки

Создатели "Удивительных чудес 4" опубликовали видео, в котором актер Джейми Кэмпбелл Бауэр, также играющий Первого, превращается в главного злодея Векну.

Человек, который превратил Джейми в Векну – художник-протезист Барри Говер, известен своими работами в "Игре престолов" и "007: Не время умирать". Удивительное видео из гримерки появилось в инстаграме проекта "Очень странные дела 4".

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В течение четвертого сезона "Очень странных дел 4" зрителей заставляли верить, что Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший Первого, наперсницу Одиннадцати в лаборатории доктора Бреннера, также был пленником. Но впоследствии выяснилось, что Первый действительно был Генри Крилом, ставшим жертвой Векны.

Интересно, что Барри Говер также совершал протезный грим для Дэвида Гарбора для роли Джима Гоппера и Роберта Инглунда для съемок сериала "Очень странные дела 4". Этим фрагментом он также поделился на своей инстаграме.

Недавно стриминговый сервис Netflix опубликовал также тизер финальных эпизодов мистического сериала "Очень странных дел 4".

В тизере можно увидеть всех главных героев, а если прислушаться – слышать закадровый голос, обращающийся к Одиннадцатой: "Это конец, Одиннадцатая. Ты уволила меня. Теперь ты не можешь остановить это".

"Очень странных дел 4": тизер финальных эпизодов

Как известно, четвертый сезон сериала разделен на две части: первая из семи эпизодов, а также вторая, состоящая из двух серий. Интересно, что первые семь серий "Очень странные дела 4" установил рекорд по просмотрам среди англоязычных сериалов Netflix, ведь собрал 286,79 миллиона часов просмотра.

Премьера первой части состоялась 27 мая, вторая выйдет 1 июля на Netflix. Финальная серия сезона будет длиться 2 часа и 30 минут!