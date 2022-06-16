Уже несколько десятилетий голливудская красавица Мэрилин Монро становится вдохновением для режиссеров. Ее образ охотно показывают на телеэкранах, а многие актрисы мечтают превратиться в легендарную блондинку. Пока Netflix снимает новый фильм о Мэрилин Монро, кадры и тизер из которого уже появились в сети.

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Что известно о новом фильме "Блондинка"

Лента "Блондинка" расскажет о жизни одной из самых известных представительниц Голливуда – Мэрилин Монро, которая даже после смерти остается иконой стиля и кинодивой. Фильм о знаменитой актрисе, певице и модели снял Эндрю Доминик, а сценарий основали по одноименному роману писательницы Джойс Кэрол Оутс.

Интересно, что сама писательница отмечала, что ее книга – художественная выдумка, а не биография стильной поп-дивы.

Роль культовой блондинки в фильме сыграла Ана де Армас. Именно она поможет воплотившим на экраны новую историю о Мэрилин Монро. В ленте покажут биографические факты из жизни звезды, непростой путь к успеху и безумные вечеринки.

Цветные и черно-белые фрагменты в тизере просто завораживают. Благодаря гримерам актриса стала настоящей копией Мэрилин Монро, чем ошеломила сеть.

Мировая премьера картины состоится 23 сентября 2022 года. Важно сказать, что фильм получил самый высокий возрастной рейтинг от Американской киноассоциации – "NC-17" ("лицам до 17 лет пересмотр запрещен").

"Блондинка" 2022: смотрите тизер

Отзывы актрисы Ани де Армас и режиссера Эндрю Доминика о фильме

Ана де Армас раньше рассказывала, что режиссер изначально стремился показать версию жизни Мэрилин Монро через призму ее собственного восприятия. Он хотел, чтобы мир почувствовал, как было не только Мэрилин, но и Нормой Джин. "Эта версия ее истории показалась мне самой смелой, бескомпромиссной и феминистской, что я когда-либо видела", – сказала она.

Наш фильм не придерживается традиционного, линейного повествования; он создавался, чтобы вызвать у зрителей чувственный, эмоциональный отклик,

– прокомментировала Ана.

Режиссер Эндрю Доминик также откликнулся на фильм "Блондинка". Он назвал его искренним и исполненным любви: "Я хочу рассказать эту историю так ясно, как могу. Моя цель – заставить вас влюбиться в Мэрилин".

Ана де Армас с невероятной схожестью с Мэрилин Монро / Фото Vanity Fair

Что известно об Аню де Армас: творческие проекты

Ана де Армас – кубино-испанская киноактриса. Раньше жила в Мадриде, сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

Актрису Аню де Армас вы могли видеть в следующих фильмах: