Вже кілька десятиліть голлівудська красуня Мерилін Монро стає натхненням для режисерів. Її образ залюбки показують на телеекранах, а чимало актрис мріють перевтілитись у легендарну білявку. Наразі Netflix знімає новий фільм про Мерилін Монро, кадри і тизер з якого вже з'явились у мережі, передає 24 канал.

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Що відомо про новий фільм "Білявка"

Стрічка "Білявка" розкаже про життя однієї з найвідоміших представниць Голлівуду – Мерилін Монро, яка навіть після смерті залишається іконою стилю та кінодівою. Фільм про знамениту акторку, співачку і модель зняв Ендрю Домінік, а сценарій заснували за однойменним романом письменниці Джойс Керол Оутс.

Цікаво, що сама письменниця наголошувала, що її книга – художня вигадка, а не біографія стильної поп-діви.

Роль культової білявки у фільмі зіграла Ана де Армас. Саме вона допоможе втілили на екрани нову історію про Мерилін Монро. У стрічці покажуть біографічні факти з життя зірки, непростий шлях до успіху та шалені вечірки.

Кольорові та чорно-білі фрагменти у тизері просто заворожують. Завдяки гримерам акторка стала справжньою копією Мерилін Монро, чим приголомшила мережу.

Світова прем’єра картини відбудеться 23 вересня 2022 року. Важливо сказати, що фільм отримав найвищий віковий рейтинг від Американської кіноасоціації – "NC-17" ("особам до 17 років перегляд заборонено").

"Білявка" 2022: дивіться тизер

Відгуки актриси Ані де Армас та режисера Ендрю Домініка про фільм

Ана де Армас раніше розповідала, що режисер з самого початку прагнув показати версію життя Мерилін Монро через призму її власного сприйняття. Він хотів, щоб світ відчув, як було бути не тільки Мерилін, а й Нормою Джин. "Ця версія її історії здалася мені найсміливішою, безкомпромісною і феміністською, що я коли-небудь бачила", – сказала вона.

Наш фільм не дотримується традиційної, лінійної розповіді; він створювався, щоб викликати у глядачів чуттєвий, емоційний відгук,

– прокоментувала Ана.

Режисер Ендрю Домінік також відгукнувся на фільм "Білявка". Він назвав його щирим та сповнене любові: "Я хочу розповісти цю історію так ясно, як можу. Моя мета – змусити вас закохатися в Мерилін".

Ана де Армас з неймовірною схожістю з Мерилін Монро / Фото Vanity Fair

Що відомо про Аню де Армас: творчі проєкти

Ана де Армас — кубино-іспанська кіноакторка. Раніше жила в Мадриді, зараз проживає в Лос-Анджелесі.

Актрису Аню де Армас ви могли бачити у таких фільмах: