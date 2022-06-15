Разом із датою виходу також Hulu показав кілька нових зображень із майбутнього сезону. Що на них зображено – дивіться нижче.

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Що покажуть у продовженні "Розповіді служниці"

"Розповідь служниці" – це екранізація однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд. Як і книга, серіал отримав шалену популярність серед глядачів, відтак на вихід нових епізодів з нетерпінням чекають мільйони людей у всьому світі. У 2021 році на стрімінговій платформі Hulu відбулася презентація 4 сезону серіалу "Розповідь служниці".

У п'ятому сезоні "Розповідь служниці" Джун зіштовхнеться з наслідками вбивства командира Вотерфорда. Після потрясінь попереднього сезону Джун боротиметься за те, щоб наново визначити свою особистість та мету. Тим часом овдовіла Серена спробує підняти свій авторитет у Торонто, оскільки вплив Ґалаада проникає в Канаду.

А також у продовженні командир Лоуренс працюватиме з тіткою Лідією над реформуванням Ґалаада та приходом до влади. А Джун, Люк і Мойра боротимуться з Ґалаадом здалеку, продовжуючи свою місію з пошуку та порятунку Ханни, дочки Джун.

Нові кадри сезону: Джун та Серена

На двох нових фото зображені Серена та Джун, два контрастні персонажі в серіалі. Серена, дружина командира Вотерфорда, зображена в жалобному одязі, з чорною вуаллю та сукнею. Однак замість того, щоб виглядати особливо скорботною, Серена натомість здається безтурботною. На її обличчі – легка усмішка, а дивиться вона на невидимий об'єкт (можливо, могилу її покійного чоловіка?). Звичайно, для скорботної вдови новий сезон застане Серену в динамічнішому стані життя.



Серена у 5 сезоні "Розповіді служниці" / Фото Hulu

На іншому зображенні – Джун, раніше відома в Ґалааді як Оффред, одягнена на відміну від Серени, у біле. Однак червень виглядає зовсім не мирним. Її очі зустрілися з глядачами, а вираз обличчі – як гарчання. Джун, після вбивства командира Вотерфорда, готова до бою.



Джун у 5 сезоні "Розповіді служниці" / Фото Hulu

Прем'єра "Розповіді служниці" відбулася у 2017 році на Hulu. У серіалі Елізабет Мосс грає Джун, головну героїню серіалу. У серіалі також грає Івонн Страховскі у ролі Серени. Разом зі Страховські та Мосс у серіалі також знімаються:

Бредлі Вітфорд;

Макс Мінгелла;

О. Т. Фаґбенлі;

Саміра Вайлі;

Енн Дауд;

Мейделін Брюер;

Аманда Брюгель;

Сем Джагер.

Як згадувалося раніше, прем'єра 5-го сезону "Розповіді служниці" відбудеться на Hulu 14 вересня 2022 року. Нові епізоди транслюватимуться на стрімері у середу.