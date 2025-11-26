Когда премьера долгожданного 5 сезона сериала "Очень странные дела" на Netflix

Уже на протяжении трех лет поклонники ожидают премьеру 5 сезона сериала "Очень странные дела". Наконец стало известно, что совсем скоро сериал выйдет на платформе Netflix.

Этот сезон станет финальным. В материале 24 Канала рассказываем, когда выйдут долгожданные эпизоды 5 сезона.

Когда премьера 5 сезона сериала "Очень странные дела" на Netflix?

Премьера одного из самых ожидаемых сериалов 2025 года состоится уже совсем скоро. Известно, что пятый сезон, который станет финальным, будет выходить в три этапа – это довольно распространенная практика на стриминговой платформе Netflix.

Первые четыре эпизода сериала "Очень странные дела" можно будет посмотреть 27 ноября 2025 года. Еще три серии выйдут почти через месяц – 26 декабря 2025 года. А финальный, восьмой эпизод увидит свет 1 января 2026 года.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер 5 сезона

О чем будет 5 сезон сериала "Очень странные дела"?

На финальный сезон сериала "Очень странные дела" поклонники ждали более трех лет. События этого сезона будут разворачиваться осенью 1987 года.

После последних потрясений городок Хокинс в штате Индиана до сих пор не оправился. И герои уже настроены снова объединить усилия, чтобы уничтожить Векну. Где он сейчас находится и какие темные замыслы готовит – до сих пор остается загадкой для всех, поэтому им во что бы то ни стало нужно его найти.

Но не все так просто. В городе вводят военный карантин и усиливают охоту на Одиннадцатую. Девушка вынуждена скрываться, однако тревога в Хокинсе только растет.

Кажется, финальная битва уже на пороге, и герои еще даже не осознают, какой ужас им придется преодолеть и чем пожертвовать.