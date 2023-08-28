Торжественную церемонию закрытия провели актриса Дарья Трегубова и киновед Алик Шпилюк. Лучшим игровым полнометражным и документальным лентам были вручены призы в размере 50 тысяч гривен каждому, а также, конечно, статуэтка "Золотого Дюка".
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Лауреаты Одесского международного кинофестиваля
Жюри Национального конкурса, в состав которого входила Марина Эр Горбач, режиссер фильма "Клондайк", выбрали лучший украинский полнометражный документальный фильм - фильм "Откуда куда" Мачека Хамела.
Этот фильм снимался внутри эвакуационной машины, в которой я являлся водителем и режиссером. Я решил просто помогать как волонтер, как водитель, как это делали десятки тысяч поляков с начала войны. Потому что мы хорошо понимаем, что эта война – это не только защита Украины, но и всей Европы.
– сказал Мачек.
"Откуда куда": смотрите трейлер
В номинации "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" победил фильм Михаля Виника "Валерия выходит замуж". Карина Химчук была отмечена специальным отличием Национального конкурса как лучшая актриса за свою роль в фильме "Ты меня любишь?" Дмитрию Нежельскому было вручено специальное отличие за лучшую мужскую роль за его выступление в фильме "Сашенька".
Фильмом-закрытием 14-го Одесского международного кинофестиваля стала картина "Клуб Зеро" австрийского режиссера Джессики Гауснер.
Список всех победителей
Национальная конкурсная программа:
- Лучший украинский полнометражный игровой фильм – "Валерия выходит замуж",
- Лучший украинский полнометражный документальный фильм – "Откуда куда",
- Специальное отличие за лучшую режиссуру – Алиса Коваленко, фильм "Мы не угаснем",
- Специальная награда за лучшую женскую роль – Карина Химчук за роль в фильме "Ты меня любишь?",
- Специальное отличие за лучшую мужскую роль – Дмитрий Нежельский за роль в фильме "Сашенька",
- Приз от Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальный фильм в сфере защиты прав человека – "Мы не угаснем".
Международная европейская конкурсная программа:
- Лучший европейский фильм – "Млекопитающие",
- Специальное отличие - "Пламенное небо",
- Специальное отличие – "Правило двух стен".