Урочисту церемонію закриття провели акторка Дар'я Трегубова та кінознавець Алік Шпилюк. Найкращим ігровим повнометражним та документальним стрічкам були вручені призи в розмірі 50 тисяч гривень кожному, а також, звісно ж, статуетка "Золотого Дюка".

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Лауреати Одеського міжнародного кінофестивалю

Журі Національного конкурсу, до складу якого входила Марина Ер Горбач, режисерка фільму "Клондайк", обрали найкращий український повнометражний документальний фільм – стрічку "Звідки куди" Мачека Хамела.

Цей фільм знімався всередині евакуаційної машини, в якій я був водієм і режисером. Я вирішив просто допомагати як волонтер, як водій, як це робили десятки тисяч поляків із початку великої війни. Бо ми добре розуміємо, що ця війна — це не тільки захист України, це й всієї Європи,

– сказав Мачек.

"Звідки куди": дивіться трейлер

У номінації "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" переміг фільм Міхаля Вініка "Валерія виходить заміж". Каріна Химчук була відзначена спеціальною відзнакою Національного конкурсу як найкраща акторка за свою роль у фільмі "Ти мене любиш?". Дмитру Нежельському було вручено спеціальну відзнаку за найкращу чоловічу роль за його виступ у фільмі "Сашенька".

Фільмом-закриттям 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю стала стрічка "Клуб Зеро" австрійської режисерки Джессіки Гауснер.

Список усіх переможців

Національна конкурсна програма:

Найкращий український повнометражний ігровий фільм – "Валерія виходить заміж",

Найкращий український повнометражний документальний фільм – "Звідки куди",

Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – Аліса Коваленко, фільм "Ми не згаснемо",

Спеціальна відзнака за найкращу жіночу роль – Каріна Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?",

Спеціальна відзнака за найкращу чоловічу роль – Дмитро Нежельський за роль у фільмі "Сашенька",

Приз від Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальний фільм у сфері захисту прав людини – "Ми не згаснемо".

Міжнародна європейська конкурсна програма: