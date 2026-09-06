Главную награду кинофестиваля – Гран-при, лауреат которого традиционно определяется по результатам зрительского голосования среди участников Национальной и Международной программ, – завоевала документальная картина To Die To Live режиссера Юлии Гонтарук. Помимо высшей награды и денежной премии в размере 75 тысяч гривен, этот фильм также стал лучшим в документальной секции Национального конкурса, говорится на сайте ОМКФ.

Настоящим фаворитом среди профессионального жюри и критиков стала картина "За Победу!" режиссера Валентина Васяновича. Фильм не только занял первое место в номинации "Лучший украинский игровой фильм", но и получил специальную награду от MEGOGO, а также престижную премию жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

В международном конкурсе победила работа финского режиссера Аллы Хаапасало "Расскажите всем", статуэтку за которую принял первый секретарь Посольства Финляндии в Украине Томми Ямся. Кроме того, в рамках индустриальной секции Film Industry Office были определены наиболее перспективные проекты питчингов, что получили солидную грантовую поддержку на развитие.

Список победителей 17-го ОМКФ

Гран-при кинофестиваля (выбор зрителей): To Die To Live, реж. Юлия Гонтарук (награда "Золотой Дюк" и 75 000 грн).

To Die To Live, реж. Юлия Гонтарук (награда "Золотой Дюк" и 75 000 грн). Лучший украинский полнометражный документальный фильм: To Die To Live, реж. Юлия Гонтарук ("Золотой Дюк" и 75 000 грн).

To Die To Live, реж. Юлия Гонтарук ("Золотой Дюк" и 75 000 грн). Специальный диплом жюри (документальное кино): "Шахтер", реж. Николай Бут.

"Шахтер", реж. Николай Бут. Лучший украинский художественный полнометражный фильм: "За Победу!", реж. Валентин Васянович ("Золотой Дюк" и 75 000 грн).

"За Победу!", реж. Валентин Васянович ("Золотой Дюк" и 75 000 грн). Специальная награда от MEGOGO: "За Победу!", реж. Валентин Васянович.

"За Победу!", реж. Валентин Васянович. Премия жюри FIPRESCI: "За Победу!", реж. Валентин Васянович.

"За Победу!", реж. Валентин Васянович. Лучший международный полнометражный фильм: "Расскажите всем" (Kerro kaikille / Tell Everyone), реж. Алли Хаапасало (Финляндия).

"Расскажите всем" (Kerro kaikille / Tell Everyone), реж. Алли Хаапасало (Финляндия). Специальная награда жюри (международный конкурс): "Брат" (Brat / Brother), реж. Мацей Собещанский.

"Брат" (Brat / Brother), реж. Мацей Собещанский. Победитель питчинга Development: проект "Вечерняя школа" (реж. Филипп Доценко, прод. Надежда Парфан, Диана Аникеева) – премия в размере 80 000 грн от "Киевстар ТВ".

проект "Вечерняя школа" (реж. Филипп Доценко, прод. Надежда Парфан, Диана Аникеева) – премия в размере 80 000 грн от "Киевстар ТВ". Специальная награда питчинга Development: проект "Ной" (реж. Марися Никитюк, прод. Игорь Савиченко, Соломия Ильницкая, Хрвое Освадич, Себастьян Делойе, Лабина Митевская, Гари Краннер) – 15 000 долларов США от BRIGHT POINT Skalyha Foundation.

Кстати, 2 сентября стартовал Венецианский кинофестиваль. На днях мы рассказывали о скандалах, связанных с мероприятием этого года.