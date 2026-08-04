Об этом говорится на сайте кинофестиваля. Основу программы этого года составили десять документальных фильмов, отражающих новую реальность жизни украинцев.

Авторы фильмов обращаются к совершенно разным, но одинаково важным темам. Они рассказывают истории воинов, проходящих сложную реабилитацию с помощью театра, показывают отвагу спасателей и волонтеров, которые под обстрелами вывозят мирных жителей и брошенных животных из прифронтовых зон, и даже исследуют военные преступления против природы в национальных парках.

Игровые фильмы конкурса предлагают зрителям глубокое художественное осмысление современных событий. Создатели этих фильмов размышляют о непростом послевоенном будущем, о пути адаптации людей с синдромом Дауна, спасающихся от войны за рубежом, и о сложном поиске собственного дома перед лицом катастрофы. Даже история о циничном актере, изображающем пациента психиатрической больницы, становится глубоким рассказом о втором шансе, достоинстве и сопереживании.

Независимое жюри выберет победителей в номинациях "Лучший игровой фильм" и "Лучший документальный фильм". В то же время сами зрители путем голосования определят обладателя Гран-при, а Международная федерация кинопрессы вручит свой специальный диплом.

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Одесский кинофестиваль объявил программу: список номинантов

Игровые фильмы:

  • "За Перемогу!" (режиссер Валентин Васянович)
  • "Крила" (режиссер Ана Роша де Соуза)
  • "Мрія Кіри" (режиссер Денис Колесников)
  • "Соліст"(режиссер Сергей Сторожев)

Документальные фильмы:

  • "Бо козацького роду" (режиссер Роман Крупач)
  • "Гірник" (режиссер Николай Бут)
  • "Летять хмари з великою швидкістю"(режиссер Роман Островский)
  • "Машина часу Майдан" (режиссеры Владимир Тихий и Роман Любий)
  • "Одного дня я хочу побачити тебе щасливим" (режиссер Марина Никольчева)
  • "Рятуй" (режиссер Алессио Скьяцца)
  • "Театр Ветеранів" (режиссер Юлия Большинская)
  • "Тиша лиманів" (режиссер Владимир Бакум)
  • To Die To Live (режиссер Юлия Гонтарук)

Кстати, на днях также стало известно, какие фильмы представят Украину на Венецианском кинофестивале.