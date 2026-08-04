Об этом говорится на сайте кинофестиваля. Основу программы этого года составили десять документальных фильмов, отражающих новую реальность жизни украинцев.

Авторы фильмов обращаются к совершенно разным, но одинаково важным темам. Они рассказывают истории воинов, проходящих сложную реабилитацию с помощью театра, показывают отвагу спасателей и волонтеров, которые под обстрелами вывозят мирных жителей и брошенных животных из прифронтовых зон, и даже исследуют военные преступления против природы в национальных парках.

Игровые фильмы конкурса предлагают зрителям глубокое художественное осмысление современных событий. Создатели этих фильмов размышляют о непростом послевоенном будущем, о пути адаптации людей с синдромом Дауна, спасающихся от войны за рубежом, и о сложном поиске собственного дома перед лицом катастрофы. Даже история о циничном актере, изображающем пациента психиатрической больницы, становится глубоким рассказом о втором шансе, достоинстве и сопереживании.

Независимое жюри выберет победителей в номинациях "Лучший игровой фильм" и "Лучший документальный фильм". В то же время сами зрители путем голосования определят обладателя Гран-при, а Международная федерация кинопрессы вручит свой специальный диплом.

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Одесский кинофестиваль объявил программу: список номинантов

Игровые фильмы:

"За Перемогу!" (режиссер Валентин Васянович)

"Крила" (режиссер Ана Роша де Соуза)

"Мрія Кіри" (режиссер Денис Колесников)

"Соліст"(режиссер Сергей Сторожев)

Документальные фильмы:

"Бо козацького роду" (режиссер Роман Крупач)

"Гірник" (режиссер Николай Бут)

"Летять хмари з великою швидкістю"(режиссер Роман Островский)

"Машина часу Майдан" (режиссеры Владимир Тихий и Роман Любий)

"Одного дня я хочу побачити тебе щасливим" (режиссер Марина Никольчева)

"Рятуй" (режиссер Алессио Скьяцца)

"Театр Ветеранів" (режиссер Юлия Большинская)

"Тиша лиманів" (режиссер Владимир Бакум)

To Die To Live (режиссер Юлия Гонтарук)

Кстати, на днях также стало известно, какие фильмы представят Украину на Венецианском кинофестивале.