Издание Deadline опубликовало полную программу 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года.

Программа Венецианского кинофестиваля – 2026

  • Ink – Денни Бойл;
  • Company – Кейси Аффлек;
  • Kami Nour (A Bit of Light) – Али Асгари;
  • Ritorno a Buenos Aires – Марко Бесич;
  • Un Bon Petit Soldat (A Good Little Soldier) – Стефани Бриз;
  • Il Fuoco Che Ti Porti Dentro – Едуардо де Анджелис;
  • Kvinde Ukendt (Woman Unknown) – Мей Ель-Тухи;
  • Bucking Fastard – Вернер Герцог;
  • 15/18 (A Place to Heal) – Седрик Кханн;
  • Dau – Илья Хржановський;
  • Look Back – Корееда Хирокадзу;
  • Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love) – Ли Чандон;
  • Wild Horse Nine – Мартин Мак-Дона;
  • It Will Happen Tonight – Нанни Моретти;
  • Primetime – Ланс Оппенгейм;
  • The Echo Chamber – Андреа Паллаоро;
  • Un Peu Avant Minuit (A Bit Before Midnight) – Николас Паризер;
  • L'Estranea – Паоло Стриполли;
  • Mr. Nelson, Did You Kill People? – Цукамото Синья;
  • Bunker – Флориан Зеллер.

К сведению! Венецианский международный кинофестиваль был основан в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Он остается старейшим кинофестивалем в мире и ежегодно проходит на острове Лидо в Венеции. Главной наградой этого мероприятия традиционно является "Золотой лев".

Какие украинские фильмы покажут в Венеции

На фестивале Украина представит два фильма в параллельных программах и одну иммерсивную инсталляцию. В частности, свою работу представит режиссер Павел Шпегун. Его короткометражный фильм "Тишина" покажут в программе Orizzonti Short Films, которая традиционно открывает новые имена мирового кино.

Также в фестивале примет участие режиссер украинского происхождения Никита Гибаленко с фильмом "Камуфляж". Эту картину включили в программу Giornate degli Autori, однако в фестивальной программе она участвует как проект Германии.

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Отдельное место в программе фестиваля заняла украинская художница София Булгакова. Ее иммерсивную инсталляцию "Спомини" покажут в секции Best of Experiences программы Venice Immersive. Посетители смогут увидеть работу в течение всего фестиваля – со 2 по 12 сентября.

В программу вошли и фильмы, связанные с российскими авторами

В то же время фестивальная программа уже вызвала дискуссии из-за присутствия нескольких проектов, связанных с российскими режиссерами.

В внеконкурсной секции Venice Open покажут документальный фильм Imperium Сергея Лозницы. Личность режиссера уже несколько лет вызывает споры в украинской культурной среде. В 2022 году Украинская киноакадемия исключила Лозницу из своих рядов после его критики "отмены российской культуры" на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В основной конкурс также вошла лента DAU Ильи Хржановского, посвященная физикам в Советском Союзе. После начала российско-украинской войны режиссер поддержал Украину и впоследствии отказался от российского гражданства.

Кстати, новый фильм режиссера "Памфира" также покажут в Венеции.