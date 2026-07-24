Издание Deadline опубликовало полную программу 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года.

Программа Венецианского кинофестиваля – 2026

Ink – Денни Бойл;

Company – Кейси Аффлек;

Kami Nour (A Bit of Light) – Али Асгари;

Ritorno a Buenos Aires – Марко Бесич;

Un Bon Petit Soldat (A Good Little Soldier) – Стефани Бриз;

Il Fuoco Che Ti Porti Dentro – Едуардо де Анджелис;

Kvinde Ukendt (Woman Unknown) – Мей Ель-Тухи;

Bucking Fastard – Вернер Герцог;

15/18 (A Place to Heal) – Седрик Кханн;

Dau – Илья Хржановський;

Look Back – Корееда Хирокадзу;

Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love) – Ли Чандон;

Wild Horse Nine – Мартин Мак-Дона;

It Will Happen Tonight – Нанни Моретти;

Primetime – Ланс Оппенгейм;

The Echo Chamber – Андреа Паллаоро;

Un Peu Avant Minuit (A Bit Before Midnight) – Николас Паризер;

L'Estranea – Паоло Стриполли;

Mr. Nelson, Did You Kill People? – Цукамото Синья;

Bunker – Флориан Зеллер.

К сведению! Венецианский международный кинофестиваль был основан в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Он остается старейшим кинофестивалем в мире и ежегодно проходит на острове Лидо в Венеции. Главной наградой этого мероприятия традиционно является "Золотой лев".

Какие украинские фильмы покажут в Венеции

На фестивале Украина представит два фильма в параллельных программах и одну иммерсивную инсталляцию. В частности, свою работу представит режиссер Павел Шпегун. Его короткометражный фильм "Тишина" покажут в программе Orizzonti Short Films, которая традиционно открывает новые имена мирового кино.

Также в фестивале примет участие режиссер украинского происхождения Никита Гибаленко с фильмом "Камуфляж". Эту картину включили в программу Giornate degli Autori, однако в фестивальной программе она участвует как проект Германии.

Отдельное место в программе фестиваля заняла украинская художница София Булгакова. Ее иммерсивную инсталляцию "Спомини" покажут в секции Best of Experiences программы Venice Immersive. Посетители смогут увидеть работу в течение всего фестиваля – со 2 по 12 сентября.

В программу вошли и фильмы, связанные с российскими авторами

В то же время фестивальная программа уже вызвала дискуссии из-за присутствия нескольких проектов, связанных с российскими режиссерами.

В внеконкурсной секции Venice Open покажут документальный фильм Imperium Сергея Лозницы. Личность режиссера уже несколько лет вызывает споры в украинской культурной среде. В 2022 году Украинская киноакадемия исключила Лозницу из своих рядов после его критики "отмены российской культуры" на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В основной конкурс также вошла лента DAU Ильи Хржановского, посвященная физикам в Советском Союзе. После начала российско-украинской войны режиссер поддержал Украину и впоследствии отказался от российского гражданства.

Кстати, новый фильм режиссера "Памфира" также покажут в Венеции.