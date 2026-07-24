Повну програму 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю опублікувало видання Deadline. Подія триватиме з 2 по 12 вересня 2026 року.

Програма Венеційського кінофестивалю – 2026

Ink – Денні Бойл;

Company – Кейсі Аффлек;

Kami Nour (A Bit of Light) – Алі Асґарі;

Ritorno a Buenos Aires – Марко Бесіч;

Un Bon Petit Soldat (A Good Little Soldier) – Стефані Бріз;

Il Fuoco Che Ti Porti Dentro – Едуардо де Анджеліс;

Kvinde Ukendt (Woman Unknown) – Мей Ель-Тухі;

Bucking Fastard – Вернер Герцог;

15/18 (A Place to Heal) – Седрік Кханн;

Dau – Iлля Хржановський;

Look Back – Корееда Хірокадзу;

Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love) – Лі Чандон;

Wild Horse Nine – Мартін Мак-Дона;

It Will Happen Tonight – Нанні Моретті;

Primetime – Ланс Оппенгейм;

The Echo Chamber – Андреа Паллаоро;

Un Peu Avant Minuit (A Bit Before Midnight) – Ніколас Парізер;

L'Estranea – Паоло Стріполлі;

Mr. Nelson, Did You Kill People? – Цукамото Сінья;

Bunker – Флоріан Зеллер.

Для довідки! Венеційський міжнародний кінофестиваль заснували у 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні. Він залишається найстарішим кінофестивалем світу та щороку проходить на острові Лідо у Венеції. Головною нагородою цієї події традиційно є "Золотий лев".

Які українські фільми покажуть у Венеції

На фестивалі Україна покаже два фільми у паралельних програмах та одну імерсивну інсталяцію. Зокрема, свою роботу презентує режисер Павло Шпегун. Його короткометражний фільм "Тиша" покажуть у програмі Orizzonti Short Films, яка традиційно відкриває нові імена світового кіно.

Також у фестивалі візьме участь режисер українського походження Микита Гібаленко зі стрічкою "Камуфляж". Цю кінокартину включили до програми Giornate degli Autori, однак у фестивальній програмі вона бере участь як проєкт Німеччини.

Окреме місце в програмі фестивалю посіла українська мисткиня Софія Булгакова. Її імерсивну інсталяцію "Спомини" покажуть у секції Best of Experiences програми Venice Immersive. Відвідувачі зможуть побачити роботу протягом усього фестивалю – з 2 по 12 вересня.

До програми потрапили й фільми, пов'язані з російськими авторами

Водночас фестивальна програма вже спричинила дискусії через присутність кількох проєктів, пов'язаних із російськими режисерами.

У позаконкурсній секції Venice Open покажуть документальний фільм Imperium Сергія Лозниці. Постать режисера вже кілька років викликає суперечки в українському культурному середовищі. У 2022 році Українська кіноакадемія виключила Лозницю зі своїх лав після його критики "скасування російської культури" на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До основного конкурсу також увійшла стрічка DAU Іллі Хржановського, присвячена фізикам у Радянському Союзі. Після початку російсько-української війни режисер підтримав Україну та згодом відмовився від громадянства Росії.

До речі, новий фільм від режисера "Памфіра" також покажуть у Венеції.