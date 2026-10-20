Автор снимал и монтировал фильм буквально в перерывах между боевыми выездами своей группы, запечатлевая трансформацию вчерашних гражданских, сообщает 24 Канал.

Что рассказывает документальный фильм "Один день Татарина"

В центре сюжета – опытный инструктор с позывным "Татарин", который ежедневно работает с новоприбывшими бойцами. За его грубым поведением, резкими словами и жесткими требованиями зритель постепенно замечает глубокое чувство ответственности.

Сержант искренне заботится о подчиненных и делает все возможное, чтобы они выжили после завершения обучения. В то же время камера фиксирует поразительные изменения в самих новобранцах, которые оставляют прошлое позади и учатся жить по правилам войны, где доверие к побратимам становится главным условием выживания.

"Один день Татарина" уже можно посмотреть онлайн / Кадр из фильма

Артем Юрченко лично прошел обучение "Татарина", поэтому решил запечатлеть среду, частью которой стал сам. По словам режиссера, после призыва он оказался среди людей, у которых еще вчера были совершенно другие планы на будущее. Режиссер почувствовал необходимость показать, как военные привыкают к новым условиям, чего боятся и как шутят.

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"Татарин" стал центральным персонажем, потому что за его пацанским языком и внешностью я увидел совсем другого человека. Он бывает резким, требовательным, порой даже пугает, но именно он помог мне не опустить руки и поверить в себя. За этой грубостью я увидел много человечности,

– поделился автор.

Военный подчеркнул, что сержант в основном работает с людьми, которые не выбирали этот путь добровольно. Среди них встречаются мужчины с очень разным прошлым, в частности с опытом зависимостей или социальной изоляции. Артем Юрченко добавил, что инструктор ищет индивидуальный подход к каждому, и именно через такую повседневную работу режиссер стремился показать настоящую заботу.

В Украине вышел документальный фильм о военной подготовке / Кадр из фильма "Один день Татарина"

Над производством картины работала кинокомпания Phalanstery Films совместно с продюсером Надеждой Парфан. Что интересно, картина будет бороться за первое место в рамках Национального конкурса Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Столичные зрители смогут увидеть эту картину на большом экране кинотеатра "Жовтень" с 27 по 30 октября.

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