24 Канал подготовил подборку фильмов, которые фиксируют ужасы войны или повседневную жизнь рядом с ней, или о повседневной жизни рядом с ней. В то же время эти фильмы помогут осмыслить пережитое, почувствовать, что вы не одиноки в своей беде, и найти силы, несмотря ни на что, двигаться дальше.

"20 дней в Мариуполе" (2023)

Рейтинг IMDb – 8,6

Фильм "20 дней в Мариуполе" родился из отчаянной попытки сохранить правду о самых страшных первых неделях полномасштабного российского вторжения. Команда журналистов агентства Associated Press в составе режиссера Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко прибыла в приморский город за считанные часы до его осады и оказалась в ловушке. Рискуя жизнью под бесконечными бомбардировками, они фиксировали разрушенные больницы, погибших детей и расстрелянные дома, став единственными представителями СМИ, которые передавали миру кадры из блокированного города. Благодаря этому фильм стал бесценным историческим документом эпохи – бескомпромиссным и пугающим свидетельством преступлений России, которое никто уже не сможет переписать или опровергнуть.

Невероятный резонанс и общественная боль этой работы нашли отклик на самом высоком мировом уровне. В 2024 году фильм получил британскую премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". А главным триумфом стало завоевание премии "Оскар" в той же номинации, что стало первой подобной наградой за всю историю независимой Украины. Впрочем, получая золотую статуэтку в Лос-Анджелесе, Мстислав Чернов откровенно признался, что отдал бы все, чтобы этого фильма никогда не существовало.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер фильма онлайн

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Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм имеет 100% положительных отзывов с общим лаконичным вердиктом критиков: ""20 дней в Мариуполе" предлагает изнурительный, но жизненно важный взгляд на разрушительное воздействие войны".

"Дивия" (2025)

Рейтинг IMDb – 7,9

Эта картина, созданная режиссером, оператором, а ныне военнослужащим Дмитрием Грешком, посвящена болезненной теме разрушения украинской природы в результате российской агрессии. Название проекта отсылает к древней славянской богине, олицетворяющей мать всего живого, тогда как в основу замысла автор взял красноречивую метафору: захватническая политика врага напоминает злокачественные клетки, что поглощают ресурсы и разрушают целостный организм. Съемки фильма начались весной 2022 года и охватили заповедные зоны, территории вблизи фронта и многочисленные деоккупированные регионы страны. Творческая группа запечатлела ужасающие последствия экологических катастроф, в частности ситуацию после подрыва Каховской ГЭС, и дополнила современные кадры уникальными архивными записями украинской природы мирного времени.

Особенностью фильма стал полный отказ от закадрового голоса и пояснительных титров со статистикой, ведь в условиях текущей войны цифры и данные постоянно меняются. Режиссер сознательно выбрал формат чистого наблюдения, позволив визуальному ряду, музыке и звуковому оформлению рассказывать историю без человеческих слов.

"Дивия": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: профильный сайт The Film Verdict называет фильм "мощной новой документальной работой, где природа является не просто фоном для ужасов войны, а прямой жертвой ее жестокости". Кроме того, киноэксперты добавили, что Дмитрий Гришко создал "жуткий портрет изуродованной войной природы в микро- и макромасштабах".

"Найс Ледис" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,1

Работа режиссера Марии Пономаревой знакомит нас с уникальной харьковской командой чирлидинга Nice Ladies, которая вошла в национальную Книгу рекордов как самый пожилой коллектив такого формата в стране. Всем участницам команды за пятьдесят, а самой старшей из них на момент съемок было уже 75 лет, однако эти женщины уверенно ломают общественные стереотипы о возрасте и доказывают, что чирлидинг – это серьезный и изнурительный вид спорта, а не просто яркое развлекательное шоу. До начала полномасштабного вторжения эти энергичные дамы завоевали звание чемпионок Украины, успешно выступали в больших телевизионных проектах и готовились покорить международный европейский чемпионат.

Однако полномасштабное вторжение жестоко вмешалось в их планы, разделив коллектив на две части. Некоторые участницы нашли убежище за границей, а другие остались в прифронтовом Харькове, продолжая тренироваться под постоянными обстрелами. Через личные истории героинь фильм показывает их борьбу за сохранение крепкой сестринской связи, взаимопонимания и надежду снова выступить вместе на одной сцене.

"Найс Ледис": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: обозреватели Letterboxd сходятся во мнении, что фильм добивается успеха благодаря отказу от прямых и графических изображений насилия. Вместо этого он фиксирует психологическое бремя войны – отчуждение, потерю дома и внезапный разрыв человеческих связей: в частности, между теми, кто остался в Украине, и теми, кто уехал.

"Следы" (2026)

Рейтинг IMDb – 8,1

Именно эту картину украинский Оскаровский комитет в этом году официально выбрал в качестве кандидата от нашей страны на номинацию "Лучший международный полнометражный фильм". "Следы", снятые режиссером Алисой Коваленко в соавторстве с Марисей Никитюк, – это рассказ о поиске справедливости украинскими женщинами, пережившими сексуальное насилие и пытки, совершенные во время российской агрессии. Как подчеркивала Алиса Коваленко, бывшая военнослужащая, имеющая опыт пребывания в вражеском плену, этот фильм – шанс привлечь внимание мировой общественности к жестоким преступлениям оккупантов и усилить голоса женщин, которые отказались и дальше скрывать свою боль в тишине.

Фильм выходит далеко за рамки обычной хроники военных преступлений, сосредотачиваясь на внутренней силе сообщества выживших украинок, которые объединяются ради взаимной поддержки и поиска справедливости. Важным элементом повествования является путь Ирины Довгань – бывшей пленницы, которая стала активисткой и помогает документировать свидетельства других пострадавших на деоккупированных территориях. Благодаря этому проект превращается в коллективный портрет травмы и одновременно дарит надежду на исцеление. Проект уже получил немало международных наград, в частности зрительскую премию Берлинале.

"Следы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: рецензенты Letterboxd подчеркивают, что сексуальное насилие используется как стратегический акт войны, чтобы сломить население, уничтожить человеческое достоинство и идентичность. И фильм Алисы Коваленко и Марисы Никитюк в равной степени обеспечивает как видимость этой страшной проблемы, так и является одним из элементов исцеления для пострадавших женщин.

"Тихое наводнение" (2025)

Рейтинг IMDb – 6,9

Новая работа режиссера "Памфира" Дмитрия Сухолиткого-Собчука рассказывает о закрытой общине консервативных христиан-протестантов, проживающей на живописных берегах Днестра на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Эти "украинские амиши" сознательно отказались от благ цивилизации, возделывая землю с помощью лошадей и повозок, а течение времени здесь издавна измеряется от наводнения до наводнения и от войны до войны, ведь именно по этим живописным берегам когда-то проходили фронты Первой и Второй мировых войн. Идиллическая и замкнутая реальность общины существовала как бы сама по себе, пока полномасштабное вторжение России не разрушило привычный уклад: несмотря на свои пацифистские убеждения, местные жители не остались в стороне от общей беды и присоединились к оказанию помощи армии (хотя и исключительно на оборонные нужды и разведку).

В этой работе Сухолиткий-Собчук выбрал максимально деликатный и вдумчивый подход к теме войны. Режиссер избежал лишнего пафоса и сосредоточился на людях, которые сохраняют внутреннее спокойствие в гармонии с вечной природой. Фильм уже получил международное признание, в частности престижную награду за выдающуюся операторскую работу на Международном фестивале документального кино IDFA в Амстердаме. Благодаря утонченной визуальной эстетике фильм прослеживает глубокие философские параллели между человеком и окружающей средой, а также неразрывную связь прошлого и будущего.

"Тихое наводнение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: рецензии на "Тихое наводнение" в ведущих мировых киноизданиях единодушно отмечают выразительный и узнаваемый режиссерский стиль, выдающуюся операторскую работу и уникальность темы. В частности, Variety подчеркивает, что "изысканно снятый документальный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука выделяется среди других недавних исследований войны тем, что сосредоточен на сельской религиозной общине, которая мирно пережидает ее в стороне". Screen Daily подчеркивает, что "в то время как документальные фильмы, снятые в зонах боевых действий, часто бывают острыми и гневными, то лирический и завуалированный портрет религиозной общины, похожей на амишей, на западе Украины, созданный Дмитрием Сухолитким-Собчуком, выбирает иной подход. Он не обходит тему войны стороной, но подходит к ней осторожно и вдумчиво". А Cineuropa резюмирует: ""Тихое наводнение" позиционирует себя как связующее звено между человеком и природой, а также между прошлым и будущим".

Если вы уже посмотрели все фильмы из нашего списка, то у нас для вас есть еще подборка документальных фильмов о войне в Украине, которые стоят потраченного времени.