Если вам важно не отводить взгляд и понять реальность глубже – включайте эти документальные фильмы о войне в Украине из подборки 24 Канала. Посмотреть эти и другие фильмы можно на медиасервисе MEGOGO.

Какие документальные фильмы о войне в Украине должен увидеть каждый?

"Херсон: Сафари на людей" (2023)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

Документальный фильм о жизни Херсона под постоянными обстрелами после деоккупации. Камера фиксирует будни гражданских, которые ежедневно становятся мишенью для российских военных. Это жесткое свидетельство войны без комментариев и украшений.

"Херсон: Сафари на людей": смотрите онлайн фильм

"Мы, наши любимцы и война" (2024)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Истории людей, которые спасали животных во время боевых действий и эвакуаций. Фильм показывает войну через заботу, ответственность и решения, которые часто тяжелее страха. Неожиданно теплое, но очень правдивое кино.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Один из самых известных документальных фильмов о войне в Украине на реальных событиях. Хроника первых недель блокады Мариуполя, снята журналистами, которые оставались в городе. Фильм стал мировым свидетельством военных преступлений.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подъемная сила" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Документальная история об украинских военных и волонтерах, которые ежедневно находят силы двигаться дальше. Фильм фокусируется не на боях, а на человеческой выносливости и поддержке друг друга.

"Подъемная сила": смотрите онлайн трейлер фильма

"Да Винчи" (2024)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Фильм о Дмитрии Коцюбайло с позывным Да Винчи - символ нового украинского войска. Лента сочетает личную историю и хронику войны, не превращая героя в миф.

"Да Винчи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Куба & Аляска" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Портрет двух военных с разным прошлым и общей реальностью войны. Камерный документальный фильм о дружбе, потери и возвращение с фронта.

"Куба & Аляска": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реал" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Документальный фильм о жизни украинских военных вне боя. Камера фиксирует паузы между задачами, разговоры и молчание – то, что обычно остается за кадром новостей.

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тяга к жизни" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Фильм об эвакуационных рейсах, которые спасали тысячи людей. Истории о выборе, страх и надежду в одном вагоне. Еще одно доказательство, что фильмы о войне в Украине – это прежде всего о людях.

"Поезд к жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фарфоровая война" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Война глазами художников, которые остались в Харькове. Контраст между хрупким искусством и жесткой реальностью делает этот фильм особенно болезненным.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ты слышишь меня, друг?" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Документальный разговор между теми, кто на фронте, и теми, кто ждет дома. Фильм о связи, которая держит даже во время войны.

"Ты слышишь меня, друг?": смотрите онлайн фильм

Выбирайте ленту для просмотра и окунитесь в настоящую историю Украины.