Роль Николаса Уинтона сыграл оскароносный валлийский актер Энтони Хопкинс, а молодого филантропа на экране воплотил Джонни Флинн. Больше о фильме читайте в материале 24 Канала.

Тоже интересно Эти 4 фильма подарят вам много счастья

О чем фильм "Одна жизнь"?

  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

В декабре 1938 года молодой лондонский брокер Николас Уинтон приезжает в Прагу. Он убеждает Тревора Чедвика и Дорин Уорринер, которые являются членами Британского комитета по делам беженцев в Чехословакии, спасти сотни детей, преимущественно еврейских, прежде чем нацисты закроют границы.

Через пятьдесят лет Николас думает о судьбе детей, которых он не смог доставить в безопасное место в Англии. В сериале BBC "Вот это жизнь!" мужчина снова встречается с теми, кого помог спасти, и наконец начинает принимать чувство вины и горе, которые его преследовать.

Какие актеры снялись в фильме?

Кроме Энтони Хопкинса и Джонни Флинна, в фильме сыграли такие актеры:

  • Хелена Бонэм Картер – Баби Уинтон
  • Лена Олин – Грете Уинтон
  • Джонатан Прайс – Мартин Блейк
  • Зигги Хит – молодой Мартин Блейк
  • Ромола Гарай – Дорин Уорринер
  • Алекс Шарп – Тревор Чедвик
  • Саманта Спиро – Эстер Ратцен

Какие еще высокорейтинговые фильмы посмотреть?

  • "Отец" – это история о 80-летнем Энтони, который узнает, что его дочь Анна выходит замуж и переезжает во Францию. После этого мир пенсионера рушится.

  • "В диких условиях" – Кристофер Маккендлесс отдал все деньги на благотворительность и стал бродягой. С 1990 до 1992 годов он путешествовал по Америке и Мексике, а затем умер от отравления и истощения.

  • "Свет в океане" – Том и Элизабет ухаживают за маяком у берегов Австралии. Супруги забирают к себе ребенка, которого выбросило на берег в лодке, однако затем встречают его биологическую мать.