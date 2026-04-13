Роль Николаса Уинтона сыграл оскароносный валлийский актер Энтони Хопкинс, а молодого филантропа на экране воплотил Джонни Флинн. Больше о фильме читайте в материале 24 Канала.
О чем фильм "Одна жизнь"?
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
В декабре 1938 года молодой лондонский брокер Николас Уинтон приезжает в Прагу. Он убеждает Тревора Чедвика и Дорин Уорринер, которые являются членами Британского комитета по делам беженцев в Чехословакии, спасти сотни детей, преимущественно еврейских, прежде чем нацисты закроют границы.
Через пятьдесят лет Николас думает о судьбе детей, которых он не смог доставить в безопасное место в Англии. В сериале BBC "Вот это жизнь!" мужчина снова встречается с теми, кого помог спасти, и наконец начинает принимать чувство вины и горе, которые его преследовать.
"Одна жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие актеры снялись в фильме?
Кроме Энтони Хопкинса и Джонни Флинна, в фильме сыграли такие актеры:
- Хелена Бонэм Картер – Баби Уинтон
- Лена Олин – Грете Уинтон
- Джонатан Прайс – Мартин Блейк
- Зигги Хит – молодой Мартин Блейк
- Ромола Гарай – Дорин Уорринер
- Алекс Шарп – Тревор Чедвик
- Саманта Спиро – Эстер Ратцен
