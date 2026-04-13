Роль Ніколаса Вінтона зіграв оскароносний валлійський актор Ентоні Гопкінс, а молодого філантропа на екрані втілив Джонні Флінн. Більше про фільм читайте у матеріалі 24 Каналу.

Про що фільм "Одне життя"?

Рейтинг IMDb: 7.5/10

У грудні 1938 року молодий лондонський брокер Ніколас Вінтон приїжджає до Праги. Він переконує Тревора Чедвіка та Дорін Воррінер, які є членами Британського комітету у справах біженців у Чехословаччині, врятувати сотні дітей, переважно єврейських, перш ніж нацисти закриють кордони.

Через п'ятдесят років Ніколас думає про долю дітей, яких він не зміг доставити у безпечне місце в Англії. У серіалі BBC "Ось це життя!" чоловік знову зустрічається з тими, кого допоміг врятувати, і нарешті починає приймати почуття провини та горе, які його переслідувати.

Які актори знялись у фільмі?

Окрім Ентоні Гопкінса та Джонні Флінна, у фільмі зіграли такі актори:

Гелена Бонем Картер – Бабі Вінтон

Лена Олін – Грете Вінтон

Джонатан Прайс – Мартін Блейк

Зіггі Хіт – молодий Мартін Блейк

Ромола Гарай – Дорін Воррінер

Алекс Шарп – Тревор Чедвік

Саманта Спіро – Естер Ратцен

