Роль Ніколаса Вінтона зіграв оскароносний валлійський актор Ентоні Гопкінс, а молодого філантропа на екрані втілив Джонні Флінн. Більше про фільм читайте у матеріалі 24 Каналу.
Теж цікаво Ці 4 фільми подарують вам багато щастя
Про що фільм "Одне життя"?
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
У грудні 1938 року молодий лондонський брокер Ніколас Вінтон приїжджає до Праги. Він переконує Тревора Чедвіка та Дорін Воррінер, які є членами Британського комітету у справах біженців у Чехословаччині, врятувати сотні дітей, переважно єврейських, перш ніж нацисти закриють кордони.
Через п'ятдесят років Ніколас думає про долю дітей, яких він не зміг доставити у безпечне місце в Англії. У серіалі BBC "Ось це життя!" чоловік знову зустрічається з тими, кого допоміг врятувати, і нарешті починає приймати почуття провини та горе, які його переслідувати.
"Одне життя": дивіться онлайн трейлер фільму
Які актори знялись у фільмі?
Окрім Ентоні Гопкінса та Джонні Флінна, у фільмі зіграли такі актори:
- Гелена Бонем Картер – Бабі Вінтон
- Лена Олін – Грете Вінтон
- Джонатан Прайс – Мартін Блейк
- Зіггі Хіт – молодий Мартін Блейк
- Ромола Гарай – Дорін Воррінер
- Алекс Шарп – Тревор Чедвік
- Саманта Спіро – Естер Ратцен
Які ще високорейтингові фільми подивитися?
"Батько" – це історія про 80-річного Ентоні, який дізнається, що його донька Анна виходить заміж і переїжджає до Франції. Після цього світ пенсіонера руйнується.
"Тепер я йду у далеку далечінь" – Крістофер Маккендлесс віддав усі гроші та благодійність і став волоцюгою. З 1990 до 1992 років він мандрував Америкою та Мексикою, а згодом помер від отруєння та виснаження.
"Світло між двох океанів" – Том та Елізабет доглядають за маяком біля берегів Австралії. Подружжя забирає до себе дитину, яку викинуло на берег у човні, проте потім зустрічає його біологічну матір.