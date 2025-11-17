Малоизвестные факты о лучшем рождественском фильме всех времен – "Один дома"
- Фильм "Один дома" изначально не получил поддержки от Warner Brothers из-за превышения бюджета, но был подхвачен 20th Century Fox, которые повысили бюджет до 18 миллионов долларов.
- Дом Маккалистеров, расположенный в Виннетке, Чикаго, использовался только для нескольких кадров, остальные сцены снимали в декорациях, созданных в школе Нью-Трира.
Уже совсем скоро Кевин снова останется дома один. Его будут ждать приключения, о которых его родственники никогда не узнают.
Аж 35 лет назад мир увидел легендарный фильм, который миллионы людей по всему миру просматривают каждый год. "Один дома" – это не старая и скучная история, а настоящая часть духа Рождества. В материале 24 Канала рассказываем о малоизвестных фактах фильма, которые могут удивить даже преданных фанатов.
Малоизвестные факты о фильме "Один дома"
- Джон Хьюз – автор идеи фильма, пришел на киностудию Warner Brothers и сказал, что в картине не будет известных актеров, однако нужно много декораций, каскадеров и других элементов, поэтому финансирование должно быть в размере 10 миллионов долларов. Хьюз был убежден, что отснятый материал поразит студию, и когда там узнали, что реальные расходы будут превышать 14,7 миллиона долларов, то решили закрыть проект.
- Но киностудия 20th Century Fox была готова заплатить за этот фильм, ведь история о мальчике, которого забывают одного в доме на праздники, очень понравилась представителям компании. Более того, они подняли бюджет фильма до 18 миллионов долларов.
- От так, 20th Century Fox не прогадали. Ведь "Один дома" до 2011 года удерживал кинематографический рекорд. Картина вошла в Книгу рекордов Гиннеса за самую кассовую комедию с живыми актерами – 476 миллионов долларов. "Один дома" был самым кассовым рождественским фильмом до 2018 года, когда его опередил фильм "Гринч" по мотивам истории доктора Сьюза, который собрал более 511 миллионов долларов.
- Роль бандита Гарри сначала предлагали Роберту Де Ниро, однако тот отказался. Дэниел Стерн, который играл роль второго бандита – Марва, узнав, что съемки с шести недель растянутся до восьми и ему за это не заплатят, отказался от съемок. Когда на его роль пришел другой мужчина, то создатели поняли, что Стерна надо вернуть любой ценой, что они и сделали.
- На второй день съемок на улице была метель, поэтому все поняли, что это идеальный момент для того, чтобы снять финальную сцену, когда мама наконец приезжает домой к сыну. Вот так снежное Рождество отсняли еще до того момента, как Кевин начал противостоять преступникам.
- Дом Маккалистеров, который очень сильно понравился публике, действительно существует по адресу Lincoln Avenue 671 в селе Виннетка в Чикаго. Но создатели фильма почти там не снимали. В кинокартине можно увидеть лишь несколько кадров из дома, которые отсняли в кухне и на первом этаже. Все остальное – декорации, которые создали в школе Нью-Трира, что на тот момент уже не функционировала. Парадный вход, лестница, комнаты, второй этаж и чердак – все создано в спортзале школы. Также в ней построили декорации аэропорта, которым Маккаллистеры бегут на самолет и сам салон самолета. А сцену затопления подвала снимали в школьном бассейне.
Сегодня легендарный дом выглядит кардинально иначе, а в 2024 году его выставили на продажу за сумму – 5,25 миллиона долларов, а через неделю дом получил новых владельцев.
- Интересно, что гангстерский фильм "Ангелы с грязными душами" специально снимали для "Один дома". На самом деле такой кинокартины не существует.
- Дэниел Стерн должен был снять дубль с тарантулом. И человек имел важную задачу – выдавать эмоцию страха и звук крика без звуков. Все из-за того, что паук мог напугаться, поэтому настоящий крик записали позже.
Сцена с тарантулом в фильме "Один дома": смотрите видео онлайн
- По сценарию, вор Гарри должен был укусить Кевина за палец. Но актер немного перестарался, поэтому у парня до сих пор есть шрам от укуса.
- В фильме есть два случая, когда актеры прибегли к импровизации. К примеру, по сценарию, Кевин в ванной комнате должен был нанести немного лосьона на руки, похлопать себя по лицу и немного закричать. Но актер закричал так, будто снимается в фильме ужасов. Создатели решили оставить этот момент, потому что посчитали, что это очень смешно. И второй случай, это когда Джон Кэнди рассказывает маме Кевина о своей группе и поет песню. Этого не было в сценарии.
