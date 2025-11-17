Малоизвестные факты о лучшем рождественском фильме всех времен – "Один дома"

Уже совсем скоро Кевин снова останется дома один. Его будут ждать приключения, о которых его родственники никогда не узнают.

Аж 35 лет назад мир увидел легендарный фильм, который миллионы людей по всему миру просматривают каждый год. "Один дома" – это не старая и скучная история, а настоящая часть духа Рождества. В материале 24 Канала рассказываем о малоизвестных фактах фильма, которые могут удивить даже преданных фанатов.

Также смотрите 4 блестящие романтические комедии, о которых вы могли забыть

Малоизвестные факты о фильме "Один дома"

Джон Хьюз – автор идеи фильма, пришел на киностудию Warner Brothers и сказал, что в картине не будет известных актеров, однако нужно много декораций, каскадеров и других элементов, поэтому финансирование должно быть в размере 10 миллионов долларов. Хьюз был убежден, что отснятый материал поразит студию, и когда там узнали, что реальные расходы будут превышать 14,7 миллиона долларов, то решили закрыть проект.

Но киностудия 20th Century Fox была готова заплатить за этот фильм, ведь история о мальчике, которого забывают одного в доме на праздники, очень понравилась представителям компании. Более того, они подняли бюджет фильма до 18 миллионов долларов.

От так, 20th Century Fox не прогадали. Ведь "Один дома" до 2011 года удерживал кинематографический рекорд. Картина вошла в Книгу рекордов Гиннеса за самую кассовую комедию с живыми актерами – 476 миллионов долларов. "Один дома" был самым кассовым рождественским фильмом до 2018 года, когда его опередил фильм "Гринч" по мотивам истории доктора Сьюза, который собрал более 511 миллионов долларов.

Фильм "Один дома" / Кадр из фильма

Роль бандита Гарри сначала предлагали Роберту Де Ниро , однако тот отказался. Дэниел Стерн, который играл роль второго бандита – Марва, узнав, что съемки с шести недель растянутся до восьми и ему за это не заплатят, отказался от съемок. Когда на его роль пришел другой мужчина, то создатели поняли, что Стерна надо вернуть любой ценой, что они и сделали.

, однако тот отказался. Дэниел Стерн, который играл роль второго бандита – Марва, узнав, что съемки с шести недель растянутся до восьми и ему за это не заплатят, отказался от съемок. Когда на его роль пришел другой мужчина, то создатели поняли, что Стерна надо вернуть любой ценой, что они и сделали. На второй день съемок на улице была метель, поэтому все поняли, что это идеальный момент для того, чтобы снять финальную сцену, когда мама наконец приезжает домой к сыну. Вот так снежное Рождество отсняли еще до того момента, как Кевин начал противостоять преступникам.

Дом из "Один дома" / Фото 20th Century Fox

Дом Маккалистеров, который очень сильно понравился публике, действительно существует по адресу Lincoln Avenue 671 в селе Виннетка в Чикаго. Но создатели фильма почти там не снимали. В кинокартине можно увидеть лишь несколько кадров из дома, которые отсняли в кухне и на первом этаже. Все остальное – декорации, которые создали в школе Нью-Трира, что на тот момент уже не функционировала. Парадный вход, лестница, комнаты, второй этаж и чердак – все создано в спортзале школы. Также в ней построили декорации аэропорта, которым Маккаллистеры бегут на самолет и сам салон самолета. А сцену затопления подвала снимали в школьном бассейне.

Сегодня легендарный дом выглядит кардинально иначе, а в 2024 году его выставили на продажу за сумму – 5,25 миллиона долларов, а через неделю дом получил новых владельцев.

Интересно, что гангстерский фильм "Ангелы с грязными душами" специально снимали для "Один дома". На самом деле такой кинокартины не существует.

Дэниел Стерн должен был снять дубль с тарантулом. И человек имел важную задачу – выдавать эмоцию страха и звук крика без звуков. Все из-за того, что паук мог напугаться, поэтому настоящий крик записали позже.

Сцена с тарантулом в фильме "Один дома": смотрите видео онлайн

По сценарию, вор Гарри должен был укусить Кевина за палец. Но актер немного перестарался, поэтому у парня до сих пор есть шрам от укуса.

Фильм "Один дома" / Кадр из фильма

В фильме есть два случая, когда актеры прибегли к импровизации. К примеру, по сценарию, Кевин в ванной комнате должен был нанести немного лосьона на руки, похлопать себя по лицу и немного закричать. Но актер закричал так, будто снимается в фильме ужасов. Создатели решили оставить этот момент, потому что посчитали, что это очень смешно. И второй случай, это когда Джон Кэнди рассказывает маме Кевина о своей группе и поет песню. Этого не было в сценарии.

Недавно мы показали, как за годы изменились актеры фильма "Один дома".