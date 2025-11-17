Маловідомі факти про найкращий різдвяний фільм усіх часів – "Сам удома"

Уже зовсім скоро Кевін знову залишиться дома один. На нього чекатимуть пригоди, про які його родичі ніколи не дізнаються.

Аж 35 років тому світ побачив легендарний фільм, який мільйони людей по всьому світу переглядають кожного року. "Сам удома" – це не стара та нудна історія, а справжня частина духу Різдва. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про маловідомі факти фільму, які можуть здивувати навіть відданих фанатів.

Маловідомі факти про фільм "Сам удома"

Джон Г'юз – автор ідеї фільму, прийшов на кіностудію Warner Brothers й сказав, що у картині не буде відомих акторів, однак потрібно багато декорацій, каскадерів й інших елементів, тому фінансування має бути у розмірі 10 мільйонів доларів. Г'юз був переконаний, що відзнятий матеріал вразить студію, та коли там дізнались, що реальні витрати перевищуватимуть 14,7 мільйона доларів, то вирішили закрити проєкт.

Та кіностудія 20th Century Fox була готова заплатити за цей фільм, адже історія про хлопчика, якого забувають одного в дома на свята, дуже сподобалась представникам компанії. Ба більше, вони підняли бюджет фільму до 18 мільйонів доларів.

Від так, 20th Century Fox не прогадали. Адже "Сам удома" до 2011 року утримував кінематографічний рекорд. Картина увійшла до Книги рекордів Гіннеса за найбільш касову комедію з живими акторами – 476 мільйонів доларів. "Сам удома" був найкасовішим різдвяним фільмом до 2018 року, коли його випередив фільм "Ґрінч" за мотивами історії доктора Сьюза, який зібрав понад 511 мільйонів доларів.

Фільм "Сам удома" / Кадр із фільму

Роль бандита Гаррі спершу пропонували Роберту Де Ніро , однак той відмовився. Деніел Стерн, який грав роль другого бандита – Марва, дізнавшись, що знімання з шести тижнів розтягнуться до восьми і йому за це не заплатять, відмовився від знімань. Коли на його роль прийшов інший чоловік, то творці зрозуміли, що Стерна треба повернути за будь-яку ціну, що вони й зробили.

На другий день знімань на вулиці була хуртовина, тому всі зрозуміли, що це ідеальний момент для того, щоб відзняти фінальну сцену, коли мама нарешті приїздить додому до сина. Ось так сніжне Різдво відзняли ще до того моменту, як Кевін почав протистояти злочинцям.

Будинок зі "Сам удома" / Фото 20th Century Fox

Будинок Маккалістерів, який дуже сильно сподобався публіці, дійсно існує за адресою Lincoln Avenue 671 у селі Віннетка в Чикаго. Та творці фільму майже там не знімали. У кінокартині можна побачити лише декілька кадрів з будинку, які відзняли в кухні та на першому поверсі. Все інше – декорації, які створили у школі Нью-Тріра, яка на той момент уже не функціонувала. Парадний вхід, сходи, кімнати, другий поверх та горище – все створено у спортзалі школи. Також у ній збудували декорації аеропорту, яким Маккаллістери біжать на літак і сам салон літака. А сцену затоплення підвалу знімали у шкільному басейні.

Сьогодні легендарний будинок має кардинально інший вигляд, а у 2024 році його виставили на продаж за суму – 5,25 мільйона доларів, а через тиждень дім отримав нових власників.

Цікаво, що гангстерський фільм "Янголи з брудними душами" спеціально знімали для "Сам удома". Насправді такої кінокартини не існує.

Деніел Стерн мав відзняти дубль із тарантулом. Та чоловік мав важливе завдання – видавати емоцію страху та звук крику без звуків. Усе через те, що павук міг налякатись, тому справжній крик записали пізніше.

Сцена з тарантулом у фільмі "Сам удома": дивіться відео онлайн

За сценарієм, злодій Гаррі мав вкусити Кевіна за палець. Та актор трохи перестарався, тому у хлопця досі є шрам від укусу.

Фільм "Сам удома" / Кадр із фільму

У фільмі є два випадки, коли актори вдались до імпровізації. До прикладу, за сценарієм, Кевін у ванній кімнаті повинен був нанести трішки лосьйону на руки, поплескати себе по обличчю та трішки закричати. Але актор закричав так, ніби знімається у фільмі жахів. Творці вирішили залишити цей момент, бо повважали, що це дуже смішно. І другий випадок, це коли Джон Кенді розповідає мамі Кевіна про свій гурт і співає пісню. Цього не було в сценарії.

