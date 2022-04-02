Один миллиардер мог завершить эту войну в Украине, – Шон Пенн

Голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн, с первого дня войны поддерживающий Украину, обратился к миллиардерам со всего мира, купившим 12 самолетов для украинского государства.

Шон Пенн призвал богачей потратить 300 миллионов долларов на две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы преимущество над российскими МиГ или Су.

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Шон Пенн призвал миллиардеров мира помочь Украине По словам режиссера, один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине. "Конечно, есть дополнительные расходы на вооружение и поддержку новаторских взлетно-посадочных полос и прочее, но, похоже, стоит подумать", – подчеркнул режиссер.

По открытым источникам, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МиГ или Су), управлению которых можно быстро обучать за 3 недели для украинских авиаторов, будут стоить покупателям из частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, что составляет всего 500 миллионов долларов,

– сообщил актер.

Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ в твиттере опубликовали сообщение на английском языке, что больше всего армия сейчас нуждается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, имеющих техническое преимущество над старыми советскими самолетами. А еще дополнили, что украинским пилотам достаточно 2 – 3 недели, чтобы овладеть ими.

Позднее Воздушные Силы поблагодарили Шона Пена за поддержку.

Спасибо за поддержку, Шон Пенн. Ваш призыв закупить современные самолеты для ВВС Украины поможет оградить наше небо, страну и людей от бомб российских оккупантов,

– сообщила команда.

Стоит отметить, что недавно Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.

Кроме этого, актер прибыл во Львовскую область, где встретился с Максимом Козицким, и во время встречи подчеркнул, что опыт борьбы в Украине является примером для всего мира. Сейчас он помогает переселенцам.