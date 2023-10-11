К актерскому составу будущего фильма присоединились звездный дуэт Марго Робби и Райан Гослинг. Недавно они вместе сыграли в фэнтезийном комедийном фильме "Барби".
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"Одиннадцать друзей Оушена": что известно о приквеле и франшизе
Приквел находится в "активной стадии разработки" с начала прошлого года, когда сценарий был написан Кэрри Соломоном. Действие фильма пройдет в Европе в 1960-х годах.
Франшиза была начата Стивеном Содербергом еще в 2001 году. В фильме сыграли Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и Джулия Робертс. Первый сиквел вышел в 2004 году, а следующий – в 2007 году.
"Одиннадцать друзей Оушена": смотрите трейлер
В 2018 году выпустили женскую версию франшизы под названием "8 подруг Оушена", в которой сыграли Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Гэтэуэй и другие актеры.
"8 подруг Оушена ": смотрите трейлер