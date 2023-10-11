До акторського складу майбутнього фільму долучився зірковий дует Марго Роббі та Раян Гослінг. Нещодавно вони разом зіграли у фентезійному комедійному фільмі "Барбі".
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"Одинадцять друзів Оушена": що відомо про приквел та франшизу
Приквел перебуває в "активній стадії розробки" з початку минулого року, коли сценарій був написаний Керрі Соломоном. Дія фільму відбуватиметься в Європі у 1960-х роках.
Франшиза була започаткована Стівеном Содербергом ще у 2001 році. У фільмі зіграли Джордж Клуні, Бред Пітт, Метт Деймон та Джулія Робертс. Перший сиквел вийшов у 2004 році, а наступний – у 2007 році.
"Одинадцять друзів Оушена": дивіться трейлер
У 2018 році випустили жіночу версію франшизи під назвою "8 подруг Оушена", в якій зіграли Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Енн Гетевей та інші актори.
"8 подруг Оушена": дивіться трейлер