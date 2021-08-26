Одинокая леди Ди: в сети опубликовали долгожданный постер фильма "Спенсер"

За неделю до начала Венецианского кинофестиваля опубликовали первый постер фильма "Спенсер", который расскажет о трех днях из жизни принцессы Дианы в исполнении Кристен Стюарт.

Фотография показывает Кристен Стюарт, которая плачет в изысканном наряде, обернувшись спиной к зрителям.

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Постер к фильму "Спейсер" / Фото The Guardian

В сети сразу же начали искать подобные варианты платьев, на которые бы те были похожи. По версии журналистов The Guardian, оно подобно тому, которое принцесса Диана надевала во время визита в Королевский оперный театр и на премьеру 15-го фильма о приключениях Джеймса Бонда "Живые огни".

Принцесса Диана на премьере фильма о Джеймсе Бонде в 1987 году / Фото Getty images

Также платье напоминает то, в котором принцесса Диана появилась на встрече в Елисейском дворце в 1988 году.

Принцесса Диана / Фото Money

Авторами этого платья стали Дэвид и Элизабет Эмануэль, британские дизайнеры, которые также создали ее свадебное платье.

Принцесса Диана в свадебном платье / Фото Oprah Daily

Режиссером ленты выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Автор будущей ленты убежден: именно эта актриса, которая также имеет мятежный характер, лучше всего сыграет Леди Ди в непростой драме.

В фильме я покажу жизнь принцессы Дианы на протяжении всего лишь 3 дней. И это на самом деле поэтическое представление того, что она могла чувствовать в это время,

– объяснила Кристен Стюарт.

"Спенсер": что известно о фильме

Еще в 2020 году Пабло Лоррейн заставил весь мир заговорить про свой будущий проект "Спенсер". Все потому, что киноманы не соглашались с выбором главной актрисы ленты. В сети остро критиковали Кристен Стюарт, отмечая, что она не сможет сыграть Леди Ди. И от активности хейтерів решение Пабло Лоррейна не изменилось.

Фильм "Спенсер" расскажет об одном из самых драматичных моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается от этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову,

– отметил Пабло Лоррейн.

Известно, что кроме "Спенсера", на Венецианском кинофестивале состоится премьера научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", главные роли в котором сыграли Тимоти Шаламов и Зенден.