Почти 640 миллионов долларов за две недели: "Одиссея" Кристофера Нолана разрывает мировой прокат

Эпическая драма Кристофера Нолана "Одиссея" продолжила уверенно возглавлять североамериканский прокат по результатам второго уик-энда, собрав 87 миллионов долларов в США и Канаде. Всего за две недели показа совокупное мировое собрание ленты уже перешло отметку в 639,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает сервис Comscore. В то же время кассовые сборы кинокартины упали всего на 30% по сравнению с первыми выходными.

Рекордные кассовые сборы "Одиссеи" Нолана

Для режиссера этот результат стал лучшим вторым уикендом в карьере, превзойдя показатель "Темного рыцаря" 2008 года с его 75,2 миллиона долларов. Большую часть этой суммы традиционно обеспечили премиальные форматы.

Только за выходные экраны IMAX принесли создателям 48 миллионов долларов, а редкие кинотеатры с 70-миллиметровой пленкой IMAX – 5,2 миллиона долларов. Что интересно, билеты на эти сеансы зрители выкупили до сентября.

"Одиссея": смотрите трейлер фильма онлайн

Экранное воплощение древнего мифа собрало звездный актерский состав. Главные роли в "Одиссее" исполняют Мэтт Дэймон, Энн Гэтевэй, Том Голланд и Зендея. Несмотря на жесткий возрастной рейтинг R, фильм показывает один из самых мощных результатов в категории взрослого кино.

Следом за лидером в кассовом рейтинге разместились другие громкие релизы. Так, второе место заняла анимационная картина "Моана" с результатом 10,5 миллиона долларов. Сразу за ней разместился мультфильм "История игрушек 5", который заработал 10 миллионов долларов и официально преодолел предел в миллиард долларов совокупного мирового сбора.

Следующую позицию занял проект "Миньоны и монстры" с 9,7 миллиона долларов, а пятерку лидеров закрыла киноверсия бродвейского мюзикла "Хейдстаун", собравшая 9,6 миллиона долларов.

Кстати, недавно мы писали о скандале, связанном с новым фильмом Нолана.