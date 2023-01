10 миллионов просмотров за 2 дня: интересные факты о сериале The Last of Us, о которых вы не знали

"Одни из нас" – это новый сериал НПО, первый эпизод которого просмотрели 10 миллионов пользователей всего за два дня. Такие показатели делают его вторым популярным сериалом за всю историю сервиса. Чем поражает киноадаптация компьютерной видеоигры The Last of Us и любопытные факты о сериале читайте на Кино 24.

Премьера сериала прошла 15 января. Второй эпизод сериала выйдет через три дня, 22 января. Фанаты поражены первой серией и с нетерпением ждут продолжения!

Интересные факты о сериале The Last of Us / "Одни из нас"

Сюжет и количество серий

"Одни из нас" – первый американский постапокалиптический драматический HBO, базирующийся на видеоигре. За основу сериала Нил Дракманн взял популярную видеоигру The Last of Us, разработанную компанией Naughty Dog. По сюжету 14-летняя девочка Элли остается одна и выживает после пандемии церебральной инфекции, когда ее родители умирают во время вспышки болезни. Защитником главной героини выступит безжалостный контрабандист Джоэл. Он будет пытаться вывезти ребенка из репрессивной карантинной зоны. Вместе главным героям придется преодолеть немало трудностей и пересечь США, утопающие в постапокалиптической разрухе.

Белла Рамзи, Педро Паскаль в сериале "Одни из нас" / Кинориум

Творческая команда и количество сезонов

Первый сезон состоит из девяти серий, написанных Нилом Дракманном. Наряду с Дракманном помощником в написании сценария избрали автора идеи и руководителя проекта "Чернобыль" – Крейга Мазина; а телепродюсер Кэролайн Штраус и президент Naughty Dog Эван Уэллс были назначены исполнительными продюсерами.

Ожидается, что сериал "Одни из нас" принесет творцам 200 миллионов канадских долларов дохода. Несколько источников предполагают, что бюджет составляет от 10 до 15 миллионов долларов США за серию.

Первый сезон охватывает события первой игры The Last of Us: Left Behind 2014 года. Дракман и Мазин предположили, что второй сезон сразу же охватит сиквел The Last of Us Part II (2020). Есть вероятность, что у сериала будет также третий сезон.

Нико Паркер в сериале "Одни из нас" / Кинориум

График выхода следующих серий

Эпизод 1 – 15 января

Эпизод 2 – 22 января

Эпизод 3 – 29 января

Эпизод 4 – 5 февраля

Эпизод 5 – 12 февраля

Эпизод 6 – 19 февраля

Эпизод 7 – 26 февраля

Эпизод 8 – 5 марта

Эпизод 9 – 12 марта

Нико Паркер, Педро Паскаль в сериале "Одни из нас" / Кинориум

Актерский состав

Главную роль в сериале получил Педро Паскаль, хорошо известный зрителям по проектам "Мандалорец" и "Чудо-женщина 1984". Он превратился в Джоэла. А вот коллегой актера выступила талантливая Белла Рэмзи, сыгравшая роль 14-летней Элли. В видеоиграх роль Джоэла исполнил Трой Бейкер, а роль Элли – Эшли Джонсон. В ролях второго плана Габриэль Луна в роли младшего брата Джоэла Томми, Мерль Дандридж в роли лидера сопротивления Марлен и Анна Торв в качестве партнера Джоэла из контрабандистов Тесс.

Нико Паркер в сериале "Одни из нас" / Кинориум

Съемки и локации

О съемках сериала было известно в ноябре 2020 года. Он был снят в Альберте с июля 2021 по июнь 2022 года. Над проектом работали также Крэйг Мазин и Кэролин Штраусс.

Белла Рамзи, Педро Паскаль в сериале "Одни из нас" / Кинориум

Музыкальный ряд сериала

Музыку в сериал написал композитор Густаво Сантаолалья с Дэвидом Флемингом.

Рейтинг

Сериал "Одни из нас" считается величайшим телепроектом в истории Канады. На Rotten Tomatoes лента получила Высокий рейтинг: 99% от критиков и 98% от зрителей. А Metacritic подсчитал в среднем 84 балла из 100. Сериал получил признание критиков. Они высоко оценили исполнение, сценарий, постановку и музыку. Некоторые назвали его лучшей игровой адаптацией видеоигры.

Критики говорят: "Сохраняя остроинтересные аспекты своего любимого исходного материала, но при этом углубляясь в историю, The Last of Us – это увлекательный сериал, входящий в самые большие адаптации видеоигр всех времен". The New Yorker утверждал, что он превзошел первые пять сезонов "Игры престолов"

Педро Паскаль в сериале "Одни из нас" / Кинориум