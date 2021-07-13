Скандал с ограблением на Каннском фестивале: исчезли семейные драгоценности Джоди Тернер-Смит

Британская актриса Джоди Тернер-Смит сообщила о пропаже ювелирных украшений, стоимость которых оценивается в несколько десятков тысяч евро. Это произошло в пятницу, 9 июля 2021 года в Каннах – подробнее о скандале на Кино 24.

Как сообщает Variety, из гостиничного номера Джоди Тернер-Смит в Каннах украли семейные реликвии на несколько десятков тысяч евро. Среди украденных украшений есть и персональные драгоценности актрисы, но важной потерей оказалось обручальное кольцо ее матери. Не пропустите Белла Хадид прикрыла обнаженную грудь в платье золотыми бронхами: потрясающий выход модели Вероятно, что ограбление произошло, когда актриса завтракала в отеле. Детали дела о похищении драгоценностей в Каннах На своей странице в твиттере актриса написала, что в свой последний день в Каннах ей пришлось провести два с половиной часа в полицейском отделении. Также известно, что из соображений безопасности актрису и ее годовалую дочь переселили из отеля Marriot в отель Majestic и предоставили персональную охрану. Пока местная полиция проводит расследование уголовного дела.

Кстати, британская актриса исполнила одну из главных ролей в фильме "После Янга" из программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля в 2021 году.

В издании предполагают, что грабители, возможно, искали звездные драгоценности из золота и бриллиантов Gucci High Jewelry, ведь именно в них актриса появилась на премьеру фильма "После Янга" в четверг вечером, 8 июля 2021 года. Но грабители не знали, что украшения вернули для бренда сразу после премьеры.