Як повідомляє Variety, з готельного номера Джоді Тернер-Сміт в Каннах вкрали сімейні реліквії на кілька десятків тисяч євро. Серед вкрадених прикрас є і персональні коштовності акторки, але важливою втратою виявилась обручка її матері. Не пропустіть Белла Хадід прикрила оголені груди в сукні золотими бронхами: приголомшливий вихід моделі

Ймовірно, що пограбування відбулось, коли акторка снідала в готелі.

Деталі справи про викрадення коштовностей в Каннах

На своїй сторінці в твітері, акторка написала, що в свій останній день в Каннах їй довелося провести дві з половиною години у поліцейському відділені. Також відомо, що з міркувань безпеки актрису та її однорічну дочку переселили з готелю Marriot до готелю Majestic та надали персональну охорону. Поки що місцева поліція проводить розслідування кримінальної справи.

До речі, британська актриса виконала одну з головних ролей у фільмі "Після Янга" з програми Особливий погляд Каннського кінофестивалю у 2021 році.

У виданні припускають, що грабіжники, можливо, шукали зіркові коштовності із золота та діамантів Gucci High Jewelry, адже саме в них акторка з'явилась на прем'єру фільму "Після Янга" в четвер увечері, 8 липня 2021 року. Але грабіжники не знали, що прикраси повернули для бренду одразу після прем'єри.