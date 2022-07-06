Звезда "Крепостной" отреагировал на нововведения для военнообязанных и предложил выпускать тех мужчин, которые не воюют в рядах ВСУ, заграницу на 1-2 недели, чтобы встретиться с семьей.

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Тарас Цымбалюк выступил против запрета выезда мужчин за границу

Цымбалюк заметил, что наши люди во всем мире, однако большинство не по собственному желанию. Все чаще слышу от окружения истории о "выставке" наших женщин за границей, которые 3 или 4 месяца находятся без своих мужчин. Конечно, у всех все индивидуально, но из-за подобного много семей перестают существовать как одно целое. Кто встречает там новые эмоции, кто работу, профессию. Кое-кто не собирается возвращаться. Ощутимый процент там и останется, строя свое будущее".

Почему бы не выпускать мужчин, не в рядах ВСУ, за границу в свои семьи на ограниченный срок 1 – 2 недели?,

– предложил он.

Цымбалюк утверждает, что есть целый пласт украинских профессионалов, до войны за границей зарабатывавших деньги не только для своих семей, но и для Украины. "Сейчас эти мужчины сидят дома. Думаю, можно было бы урегулировать режим выезда и возвращение в период обстоятельств военного времени", – написал он.

Актер поделился, что не все мужчины должны быть на фронте. По его словам, есть мужчины, которые действительно нужны украинской армии, вооруженным силам Украины, они "имеют желание, военное образование, опыт и навыки" и "больше пользы нашему государству в это тяжелое время они могут принести именно взяв в руки оружие".

Я здесь сейчас не собираюсь лишний раз отстаивать интересы, например, культурно-информационного фронта и подчеркивать его силу, или ставить в пример массу сфер, сейчас поддерживающих экономику на плаву. И этим людям 100% не место на передовой,

– подчеркнул Цымбалюк.

К тому же, как сообщила актер, странно закрыть всех мужчин по своим населенным пунктам (по прописке) и выпускать только с разрешения военкомата.

Как отреагировала сеть

"Согласна, потому что это уже совсем";

"А разве у мужчин, которые на фронте, нет женщин? Как им такая разлука? Поэтому о тех, кто за границей, не аргумент";

"Совершенно поддерживаю, эту тему нужно поднимать";

"О какой границе вы говорите? Здесь уже закон об ограничении выезда в другую область, как я слышала, то нужно, чтобы уехать в другую область, брать в военкомате разрешение. Надеюсь, этот закон не будет в силе";

"Очень разумная и здравая мысль";

"Многие люди без работы, так хоть как-то помогали бы";

"Очень актуальная тема! Спасибо, что освещаете!";

"Соглашаюсь с каждым словом. Никогда еще не было ничего хорошего в крайностях. Это мне напомнило Берлинскую стену во время Холодной войны";

"Очень понимаю ваше возмущение, Тарас!";

"Но с другой стороны разрешение ненадолго выехать за границу может стать серьезным искушением для некоторых мужчин, чтобы убежать из Украины. Потому что за время полномасштабной войны некоторые, к большому сожалению, так и поступили. Кто-то используя связи, кто-то деньги, а кто-то под благим" прикрытием "обучение за границей". От этого очень больно";

"Ну почему же? Некоторым избранным представителям культурного (недо)юмористического фронта разрешили уехать заграницу, потому что у них "нет никаких навыков воевать и их постреляет снайпер". А простым смертным представителям разных профессий – живи как хочешь!";

"Это так глупо, все эти новые правила, что будет с семьями дальше, не все мужчины полезны с оружием в руках, так все бездумно";

"Дело в том, что не всем людям дается право решать то, им ли место на передовой или нет. Если ты обычный человек, то, когда придет повестка, должен идти. Если же ты Потап, то можно быстро сматываться в Испанию и почему-то ни один военкомат не имеет к тебе вопросов и не объявляет тебя в розыск...".

Ограничения для военнообязанных: коротко о главном

Генштаб 5 июля заявил об ограничении на передвижение по регионам Украины для военнообязанных. Это вызвало возмутительную реакцию украинцев. Согласно информации, чтобы пересечь административные границы, то есть области, военнообязанным нужно получить специальное разрешение от территориального центра комплектования и социальной поддержки, то есть военкомата. При этом будет действовать такое разрешение всего 30 дней.

В то же время, перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью, будут еще нормировать.

Больше об ограничениях для военнообязанных – смотрите в видео