Новый украинский сериал, который можно будет посмотреть всей семьей

"Ограниченно годные" – восьмисерийная комедийная драма от создателей "Кофе с кардамоном" и "Уроков толерантности". Это совместный проект телеканала СТБ и Solar Media Entertainment

В материале 24 Канала рассказываем о сюжете и актерском составе. А также покажем трейлер, который точно заставит вас ожидать премьеру.

Что известно о сериале "Ограниченно пригодные"?

Сериал рассказывает об обычной украинской семье, жизнь которых в корне меняет война, – с присущей режиссеру Аркадию Непиталюку самоиронией, теплом и человечностью.

"Ограниченно годные": смотрите онлайн трейлер сериала

Это глубокая и одновременно легкая история о том, как война меняет жизнь обычных украинских семей, их отношения, внутренний мир и взгляды на будущее. О людях, которые, несмотря на все испытания и сложные решения, находят в себе силы смеяться, любить и жить дальше.

Кто работал над сериалом?

Режиссером сериала выступил Аркадий Непиталюк, знакомый зрителям целым рядом мощных киносериальных и документальных проектов ("И будут люди", "Уроки толерантности", "Припутни", "ГКЧП", "11 детей из Моршина" и др.).

В главных ролях – Александр Ярема, Елена Узлюк, Александр Пискунов, Каролина Мруга, Нина Набока, Ирина Мак, Борис Георгиевский, Сергей Бережко, Наталья Мазур, София Бровко, Макс Бурлака, Василий Василик, Дарья Белоцерковец, Татьяна Комарова, Анна Коломиец, Остап Дзядек.

Премьера сериала состоится в этом году в эфире СТБ.