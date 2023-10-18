Им запрещен въезд на территорию нашей страны, хоть и не все этим довольны. Кому именно и из-за чего нельзя пересекать государственную границу – рассказываем дальше на сайте 24 Канала.

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В этом списке есть такие российские актеры как Вера Алентова, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Олег Табаков и другие.

Также в черный список Минкульта вошли актеры Жерар Депардье, Микеле Плачидо, Стивен Сигал и другие, не являющиеся коренными россиянами, впрочем, получили российское гражданство и поддерживают путинский режим.

Российские актеры, которым запрещен въезд в Украину

Сергей Безруков

В прошлом он был одним из самых популярных актеров в России и соседних странах, но сейчас его появления на телевидении стали не столь регулярными, а часть зрителей отвернулась от него из-за высказываний в поддержку насилия против украинцев.



Сергей Безруков / Фото из соцсетей

Он поддерживает путинский режим и войну России против Украины. В Украине также запрещено публичное исполнение аудиовизуальных произведений с участием Безрукова. С 20 июля 2022 находится под персональными санкциями Европейского союза и других стран.

В сентябре 2021 Безруков посетил оккупированный Крым и выступил там. В марте 2022 года актер записал видеообращение, в котором прочитал стихотворение Александра Пушкина и пригрозил украинскому народу. Кроме того, Безруков принял участие в спектакле "Маленький принц", проходившем перед детьми временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, где он выразил похвалу российской армии за события, повлекшие гибель украинцев и разрушение городов.

Иван Охлобыстин

Путинист открыто выражает свою любовь к русской армии, которая воюет против Украины, приводя к жертвам и разрушению городов. Более того, актер открыто поддерживает террористов и готов присоединиться к ним.

Я вот выезжаю на боевые действия и всех звоню. Потому что, мне кажется, я не вернусь. Поэтому ты меня извини за все, если что было... Может, я инвалидом буду... Через Ростов едем, два конвоя - с гуманитаркой там... Увезу, а потом воевать! Ты же русский! Я даже не знаю, как тебе объяснить... Это клево! У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! Мы подорвём этот мир! Мы всех убьем!

– сказал Охлобыстин писателю Александру Никонову.



Иван Охлобыстин / Фото из фейсбука актера

Охлобыстин был одним из первых, кто подписал скандальное письмо в поддержку действий президента России Владимира Путина. Актер регулярно размещал в социальных сетях сообщения с выраженным украиноненавистническим и шовинистическим направлением. Неудивительно, что его внесли в список и запретили въезд на территорию Украины.

Ирина Алферова

Актриса Ирина Алферова выразила свою приверженность России и Путину, а также всему, что он делает. Она считает, что Путин должен вести себя как тиран и диктатор, иначе Россия может развалиться, а ей бы этого не хотелось.



Ирина Алферова / Фото из фейсбука актрисы

Кроме того, актриса не скрывает своей радости от оккупации Крыма, говорит, что при украинских властях там была сплошная разруха.

Если говорить о Крыме, да, я рада этому событию. Путин сделал все грамотно. Если бы не он, там была катастрофа. Сейчас начинают приводить в порядок,

– сказала Алферова.

Кроме того, она смотрит пропагандистскую программу "Вечер с Владимиром Соловьевым", в которой распространяют сплошную дезинформацию об Украине и украинофобных взглядах.

И я скажу вам: доверяю нашему телевидению, и не только в ситуации из Крыма. К примеру, люблю программы Владимира Соловьева. Мне он нравится как ведущий, и я ему верю. Люблю наблюдать диспут умных людей,

– заявила актриса.

Поэтому ни для кого не удивление, что Ирина Алферова с такой позицией также оказалась в списке тех, для кого запрещен въезд в Украину.