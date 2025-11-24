В сети завирусился старый украинский фильм-боевик, который активно гуглят зрители

Есть киноманы, которые предпочитают смотреть все возможные киноновинки. А есть те, кто любит возвращаться к старым фильмам.

Так, в сети завирусился старый украинский боевик – сейчас зрители активно гуглят фильм "Охота за тенью" 2005 года. В материале 24 Канала рассказываем, что это за лента.

Что известно о фильме "Охота за тенью"?

В сети большую популярность набирает украинский фильм 2005 года "Охота за тенью". Это боевик, но в нем также можно рассмотреть элементы детектива, криминала и напряженной интриги.

Действие фильма разворачивается вокруг громкого убийства в Канаде: в пригороде Оттавы найдено тело шефа оперативного отдела управления расследований агентства таможен и сборов Канады, Василия Сушки. Живым остался только его сын Эндрю.

Впоследствии выясняется, что убийство совершили финансовые аферисты с целью мести, ведь Василий в свое время разоблачил их махинации и пытался добиться справедливости и наказания.

Виновным удалось избежать правосудия, поэтому они отомстили мужчине. Сын Эндрю не собирается оставлять все это без внимания и отправляется в Украину, где проводит собственное расследование. В финале истории зритель узнает, удастся ли ему добиться справедливости.

В фильме снимались российские актеры: что известно?