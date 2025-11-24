Укр Рус
24 листопада, 13:15
У мережі завірусився старий український фільм-бойовик, який активно гуглять глядачі

Ольга Паньків
Основні тези
  • Український фільм 2005 року "Полювання за тінню" набирає популярності, як бойовик з елементами детективу, криміналу та інтриги.
  • Фільм розповідає про розслідування вбивства в Канаді, яке розгортається навколо фінансових афер і помсти.

Є кіномани, які надають перевагу перегляду всіх можливих кіноновинок. А є ті, хто любить повертатися до старих фільмів.

Так, у мережі завірусився старий український бойовик – зараз глядачі активно гуглять фільм "Полювання за тінню" 2005 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що це за стрічка.

Що відомо про фільм "Полювання за тінню"?

У мережі неабиякої популярності набирає український фільм 2005 року "Полювання за тінню". Це бойовик, але в ньому також можна розглянути елементи детективу, криміналу та напруженої інтриги. 

Дія фільму розгортається навколо гучного вбивства в Канаді: у передмісті Оттави знайдено тіло шефа оперативного відділу управління розслідувань агентства митниць і зборів Канади, Василя Сушки. Живим залишився лише його син Ендрю. 

Згодом з'ясовується, що вбивство скоїли фінансові аферисти з метою помсти, адже Василь свого часу викрив їхні махінації та намагався домогтися справедливості й покарання. 

Винним вдалося уникнути правосуддя, тож вони помстилися чоловіку. Син Ендрю не збирається залишати все це без уваги та вирушає в Україну, де проводить власне розслідування. У фіналі історії глядач дізнається, чи вдасться йому домогтися справедливості.

У фільмі знімались російські актори: що відомо?

  • У фільмі знімалися українські та російські актори. На той час це було поширеною практикою для українських кінопроєктів: продюсери залучали виконавців як із Росії, так і з України.
  • Зокрема, у стрічці можна побачити українських акторів, зокрема Олексій Горбунов, Людмила Загорська, Дмитро Гаврилов та інші.
  • Хоча в фільмі брали участь і російські виконавці, більшість головних ролей належить саме українським артистам.